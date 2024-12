¡Antes de salir, revisa! Hoy No Circula hoy 4 de diciembre en CDMX y Edomex

¿Cuál es el holograma que no circula hoy 4 de diciembre de 2024? La respuesta a esta pregunta podría determinar si puedes utilizar tu vehículo sin contratiempos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México ( Edomex ). Descubre las últimas disposiciones del programa Hoy No Circula para este día y planifica tus traslados con anticipación para evitar multas.

Recuerda que este programa, cuya finalidad es reducir las partículas contaminantes en el aire del Valle de México , aplica en un horario de 05:00 horas hasta las 22:00, por lo que los conductores que no lo respeten, podrían recibir una multa y su vehículo podría ser llevado a un corralón.

¿Qué autos no pueden circular hoy 4 de diciembre?

Hoy miércoles 4 de diciembre de 2024 los vehículos que no podrán circular son los siguientes:

Autos con terminación de placas 7 y 8.

Vehículos con engomado rosa.

Coches con Holograma 1 y 2.

Recuerda que existen algunas excepciones al programa, tal es el caso de los hologramas 0 y 00, así como vehículos eléctricos e híbridos, autos de los servicios de emergencias (patrullas, ambulancias y camiones de bomberos), vehículos escolares y de transporte público.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si aún estás pensando en no respetar las restricciones del Hoy No Circula, reconsidéralo. Las multas para los conductores que saquen sus vehículos los días que no lo tienen permitido deberán pagar una multa de 20, 25 o 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Si tomamos en cuenta que cada UMA en 2024 equivale a 108.57 pesos, significa que la multa equivale a 2 mil 171 pesos hasta los 2 mil 257 pesos mexicanos. Por si fuera poco, el vehículo podría ser llevado al corralón, lo cual implica un precio extra por el arrastre y por el tiempo que el auto se quede en el depósito vehicular.

Por último, toma en cuenta que el programa Hoy No Circula este 4 de diciembre aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex.