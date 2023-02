Autos que descansan por el Hoy No Circula el jueves 23 de febrero en CDMX y Edomex

Este 23 de febrero de 2023 hay restricciones en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), de acuerdo con el Hoy No Circula, que señala qué autos descansan.

De las 5:00 a las 22:00 horas los autos que descansan son los que tienen engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Qué placas no circula este 23 de febrero de 2023 en Edomex

En 18 municipios conurbados del Edomex se aplica también el Hoy No Circula en los mismos horarios que en la capital del país; este jueves 23 de febrero de 2023 son los que tienen engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez



Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Cuánto es de multa por el Hoy No Circula en Edomex

En caso de no respetar las restricciones del programa Hoy No Circula existe una multa para los conductores que no lo respeten. En la capital del país es de casi dos mil pesos, mientras que en el Estado de México es de mil pesos.

Calendario del Hoy No Circula en CDMX en febrero de 2023

El calendario del Hoy No Circula tiene una programación, la cual puede cambiar en caso de que se aplique la Fase I de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

*Viernes 24 de febrero: vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

Cómo saber si mi coche circula hoy 23 de febrero de 2023

En la página del gobierno capitalino se puede conocer los autos que descansan durante el jueves 23 de febrero de 2023. Lo único que se necesita ingresar es el último dígito de las placas y el holograma.

¿Qué Hoy No Circula en caso de Contingencia Ambiental?

Cuando se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental en la zona metropolitana del Valle de México se implementa el Doble Hoy No Circula, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Este programa Hoy No Circula tiene como objetivo prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de vehículos en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.