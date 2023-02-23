Autos que descansan por el Hoy No Circula el jueves 23 de febrero en CDMX y Edomex
Conoce las restricciones del Hoy No Circula y los autos que descasan este jueves 23 de febrero de 2023 en la CDMX y la zona conurbada del Edomex.
Este 23 de febrero de 2023 hay restricciones vehiculares en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), de acuerdo con el programa de la Secretaría del Medio Ambiente local, pero por la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó para este viernes 24 de febrero el Doble Hoy No Circula, por lo que habrá autos que descansen debido a la contingencia ambiental.
De las 5:00 a las 22:00 horas los autos que descansan son los que tienen engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
Qué placas no circula este 23 de febrero de 2023 en Edomex
En 18 municipios conurbados del Edomex se aplica también el Hoy No Circula en los mismos horarios que en la capital del país; este jueves 23 de febrero de 2023 son los que tienen engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
Cuánto es de multa por el Hoy No Circula en Edomex
En caso de no respetar las restricciones del programa Hoy No Circula existe una multa para los conductores que no lo respeten. En la capital del país es de casi dos mil pesos, mientras que en el Estado de México es de mil pesos.
Calendario del Hoy No Circula en CDMX en febrero de 2023
El calendario del Hoy No Circula tiene una programación, la cual puede cambiar en caso de que se aplique la Fase I de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.
*Viernes 24 de febrero: vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.
Cómo saber si mi coche circula hoy 23 de febrero de 2023
En la página del gobierno capitalino se puede conocer los autos que descansan durante el jueves 23 de febrero de 2023. Lo único que se necesita ingresar es el último dígito de las placas y el holograma.
¿Qué Hoy No Circula en caso de Contingencia Ambiental?
Cuando se activa la Fase I de la Contingencia Ambiental en la zona metropolitana del Valle de México se implementa el Doble Hoy No Circula, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
Este programa Hoy No Circula tiene como objetivo prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de vehículos en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.