¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula el 28 de febrero de 2023 en CDMX y Edomex?

Este martes 28 de febrero de 2023 no habrá Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex), por lo que el programa opera de forma habitual.

Los autos que descansan este martes son los que tengan engomado rosa, placas 7 y 8, holograma 1 y 2 y los foráneos; restricciones que son vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son aquellos que tengan holograma 0, 00, además de eléctricos e híbridos, según indica el programa.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo con el programa, en caso de no seguir las restricciones que indica el calendario, la multa podría ir de los dos mil a los mil pesos, en la capital del país y en la zona metropolitana, según la ley vigente en ambas entidades.

¿Qué placas no circulan en Edomex hoy 28 de febrero?

El Hoy No Circula también aplica para los 18 municipios conurbados del Edomex, por lo que los autos que descansan son los que tengan engomado rosa, placas 7 y 8, holograma 1 y 2

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula marzo de 2023

*Miércoles 1 de marzo: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

*Jueves 2 de marzo: Engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

*Viernes 3 de febrero: vehículos con engomado azul, con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario puede cambiar si se activa la Fase I de la contingencia ambiental, como ocurrió la semana pasada, medida que fue informada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 4 de marzo de 2023

Para el 4 de marzo, el Hoy No Circula Sabatino será para los autos cuyo holograma sea 1, terminación IMPAR, por ser el primer sábado del mes; además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

¿Cómo se tramita el pase turístico?

En la página del gobierno de la Ciudad de México se puede tramitar el pase turístico, que consiste en un permiso que permite a los autos con placas extranjeras o foráneas a la capital y el Edomex, circular en estas entidades sin restricciones del programa Hoy No Circula.

Este pase es vigente durante 14 días y lo que se necesita es la tarjeta de circulación del vehículo y una dirección de correo electrónico que pertenezca a la persona que tramitará el permiso.

Sin embargo, en caso de contingencia ambiental, este pase turístico se suspende hasta que lo anuncie la CAMe.

Verificación en CDMX para marzo de 2023

Según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente, en marzo los autos que deben hacer la verificación vehicular son los que engomado rosa, placas con terminación 7 y 8, además del engomado rojo, placas con terminación 3 y 4.

