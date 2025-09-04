¿Tu auto descansa? Lista completa de restricciones por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula es una de las medidas más importantes para combatir la contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Para este jueves 4 de septiembre, el programa opera con normalidad, debido a que la calidad del aire se mantiene como estable, gracias a las fuertes lluvias del mes, entonces ¿qué autos no pueden salir?

¿Qué autos no circulan los jueves por el Hoy No Circula?

Esta medida establece los autos que deben guardarse en función de su engomado y terminación de placa. De manera habitual los jueves descansan:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Estos autos deberán acatar la medida en un horario de 5:00 a 22:00 horas, aunque si cuentan con un holograma de verificación “00" o “0" estas restricciones no aplican.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX señala que entre los objetivos de programa está el de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, especialmente en temporada de calor.

Actualmente, las multas van desde 2 mil 262 pesos hasta 3 mil 394 pesos, equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia, en caso de que se trate de un caso de reincidencia.

Municipios del Edomex donde es obligatorio el Hoy No Circula

Como se ha repetido en diversas ocasiones, en julio dio comienzo un nuevo programa del Hoy No Circula, el cual abarca más municipios de la entidad mexiquense, incluyendo el Valle de Toluca.

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacас, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.