Autos que descansan por el Hoy No Circula este martes 21 de marzo en CDMX y Edomex

Antes de salir de casa, no olvides checar el programa del Hoy No Circula para saber cuáles son los autos a los que les toca descansar este martes 21 de marzo en caso de portar el holograma 1 o 2 en el vehículo, ya que después del puente vacacional, las restricciones se mantienen fijas para los coches de CDMX, Edomex y foráneos.

Para los días martes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), señala que este 20 de marzo descansan los autos que porten el engomado rosa y con la terminación de placas en 7 u 8. Cualquier auto con estas especificaciones tendrán prohibido circular en la CDMX y 18 municipios del Edomex, siempre y cuando tengan el holograma 1 o 2.

¿Qué coches no circulan hoy martes 21 de marzo?

Para este martes 21 de marzo no circulan los autos con hologramas 1 o 2 que tengan las siguientes características:



Engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Todos los foráneos con terminación 7 u 8.

¿Qué coches sí pueden circular durante el programa Hoy No Circula?

Las excepeciones de los vehículos particulares que pueden circular sin restricciones son todos aquellos con holograma “0" y “00", además de cualquier vehículo eléctrico, siempre y cuando no sea un auto foráneo.

Respecto a los coches que no son de la CDMX y Edomex, estos no pueden circular de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana, sin expeción; para este martes 21 de marzo, todos los foráneos que tengan terminación de placa en 7 u 8 no podrán andar desde las 5:00 horas y hasta las 10 de la noche.

¿Qué pasa si no cumples con el Hoy No Circula?

Si a tu auto no le toca circular este martes y lo sacas para manejar, estarás infringiendo la ley de tránsito en la CDMX y Edomex, por lo que serás acreedor a una multa de casi dos mil pesos; mientras que para la zona conurbada del Estado de México, la sanción económica es de poco más de mil pesos; además de que el vehículo podrá ser remitido al corralón.

¿En qué municipios del Edomex aplican el Hoy No Circula?

Como sabes, el programa Hoy No Circula también incluye al Estado de México; sin embargo, es solo en 18 municipios donde no debes circular con tu vehículo. Para este martes 21 de marzo descansan los coches con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, con holograma 1 y 2 en las siguientes zonas:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Si te quieres ir preparando respecto a los vehículos que no circulan esta semana, te recordamos que las restricciones las impone la Comisión Ambiental de la Megalópolis y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado:



Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan el próximo sábado 25 de marzo de 2023?

De igual forma, si quieres comenzar a planear el fin de semana te recordamos que está vigente el programa sabatino del Hoy No Circula, el cual establece que para el próximo sábado 25 de marzo, los autos que tendrán que descansar son los que tengan holograma 1, con terminación de placa en número PAR, además de todos los que tengan holograma 2 y los autos foráneos.

Respecto al horario del Hoy No Circula Sabatino, se aplican las mismas restricciones que entre semana, por lo que de las 5:00 a las 22:00 horas no podrás circular; mientras que durante el domingo se suspende el programa.

¿Qué coches verifican en marzo de 2023 en CDMX?

