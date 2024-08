¿Viernes sin coche? Consulta el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El fin de semana está a la vuelta de la esquina, por eso no te confíes y revisa qué indica el programa Hoy No Circula este viernes 23 de agosto en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Fuerza Informativa Azteca (FIA) te recuerda qué autos deberán permanecer en casa en las 16 alcaldías de la capital, así como gran parte del Edomex.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

Antes de comenzar con las restricciones del Hoy No Circula para este viernes, es importante recordar que en el Valle de México, las multas por no respetar el programa son similares. Ambas entidades aplican sanciones que oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización ( UMAs ):



CDMX la multa varía entre los mil 924 y dos mil 886 pesos.

Edomex, la sanción se traduce en un rango de dos mil 171 a tres mil 257 pesos.

En situaciones de “ Doble Hoy No Circula ”, que se activa durante contingencias ambientales, las multas pueden ser más altas, alcanzando hasta tres mil 886 pesos en la CDMX y hasta tres mil pesos en el Edomex.

¿Qué carros no circulan hoy 22 de agosto de 2024?

¡Atención, conductores! Para este viernes 23 de agosto las restricciones por el Hoy No Circula estarán vigentes para los siguientes automóviles:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan:

Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Cómo saber que día no puede salir mi coche en CDMX y Edomex?

El calendario del programa Hoy No Circula cambia todos los días, por eso es importante no relajarse y checarlo diariamente, y aunque desde hace algún tiempo no hay cambios, es fundamental no llevarte alguna sorpresa.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿A qué vehículos les toca en agosto y septiembre de 2024?

¿Te toca a ti? De acuerdo con las secretarías del Medio Ambiente de la CDMX y el Edomex, los vehículos que tendrán que verificar durante el mes de agosto y septiembre de 2024 son los siguientes:



Autos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 y 6: Tienen desde julio hasta el 31 de agosto de 2024 para realizar la verificación.

y placas terminadas en 5 y 6: Tienen desde julio hasta el 31 de agosto de 2024 para realizar la verificación. Vehículos con engomado rosa y placas 7 u 8: Aunque su período de verificación comienza en agosto, tienen hasta el 30 de septiembre para cumplir con este requisito.