¡Que no te multen! Hoy No Circula: Autos que descansan este miércoles 14 de agosto

¡Que no te sorprenda! El programa Hoy No Circula se implementa en el Valle de México, Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes que provienen de fuentes móviles. Por lo que si tu automóvil cumple con ciertos criterios del programa como color de engomado y terminación de placa, podría no circular hoy miércoles 14 de agosto.

Desde Fuerza Informativa Azteca (FIA) te recordamos que durante estas épocas de lluvia es necesario manejar con precaución siguiendo algunas recomendaciones como reducir la velocidad, frenar con cuidado, evitar los charcos, encender las luces, aumentar la distancia de seguridad con los vehículos y mantener los cristales limpios y sin vaho.

¿Qué autos Hoy No Circulan en CDMX y Edomex?

Para este miércoles, el programa Hoy No Circula señala que los vehículos que no circulan son los que cumplan con las siguientes características:



Engomado rojo

Terminación en 3 o 4

Holograma 1 y 2

Es importante recordar que el programa vehicular entra en vigor a las 5:00 de la mañana y termina a las 23:00 de la noche.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/HbqQxSO9qs — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 11, 2024

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula contempla que los siguientes vehículos están exentos de las limitaciones vehiculares:



Tractores agrícolas

Maquinaria de construcción y minería

Motocicletas

Con peso menor a 400 kilogramos

Eléctricos

Híbridos de categoría I y II

Con holograma “EXENTO”

Con holograma tipo 0 y 00

Con permiso especial para circular

Además de los autos que cuenten con matrícula:



De auto antiguo y/o clásico

De demostración o traslado

Para personas con discapacidad

Calendario del programa Hoy No Circula para el mes de agosto

Durante el mes de agosto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) contempla el siguiente calendario para los autos que no circularán según los criterios establecidos:



lunes: autos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6.

martes: autos con engomado rosa y terminación 7 u 8.

miércoles: autos con engomado rojo y terminación 3 o 4.

jueves: autos con engomado verde y terminación 1 o 2.

viernes: autos con engomado azul y terminación 9 o 0.

Así que si utilizas tu vehículo para este miércoles, revisa que puedas circular de acuerdo con el programa Hoy No Circula y evita multas.