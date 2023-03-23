Hoy No Circula: Los autos que descansan el jueves 23 de marzo en CDMX y Edomex

El programa del Hoy No Circula se mantiene activo para este jueves 23 de marzo de 2023, el cual aplica tanto para la Ciudad de México (CDMX), como para la zona conurbada del Estado de México (Edomex), y en un horario que va desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los autos que descansan este jueves aquellos que posean el engomado verde, junto a la terminación de placa 1 p 2, siempre y cuando cuenten con hologramas 1 o 2. Estas restricciones para circular están vigentes en las 16 alcaldías de la CDMX y18 municipios conurbados del Edomex.

Por otro lado, los vehículos en los que no aplica el Hoy No Circula son aquellos que con holograma “0" y “00", además de todos los coches eléctricos e híbridos, según la reglamentación vigente de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)

¿Qué coches no circulan hoy jueves 23 de marzo?

Que tengan engomado verde.

Con terminación de placas 1 y 2.

Que tengan los hologramas 1 y 2.

Autos foráneos con terminación 1 y 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Para los coches foráneos de CDMX y Edomex, estos descansan de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana; mientras que los que tengan terminación de placas 1 y 2 no podrán circular este jueves 23 de marzo desde las 5 de la mañana y hasta las 22 horas de la noche, sin importar el color del engomado.

¿De cuánto es la multa por circular en Hoy No Circula?

De acuerdo con lo establecido en la ley de la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Edomex, la sanción económica es menor y asciende a poco más de mil pesos; además que los infractores son acreedores al traslado de su vehículo al corralón.

Cabe mencionar que la multa es la misma aún si se impone el Doble Hoy No Circula en el Valle de México, producto de una Contingencia Ambiental, la cual NO está activa para mañana jueves 22 de marzo y que involucra a los autos con cualquier holograma.

¿Cuáles son los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula?

Fuerza Informativa Azteca te recuerda que los municipios del Edomex donde aplican el programa Hoy No Circula, este jueves no pueden circular los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 o 2 y con holograma 1 o 2 en las siguientes demarcaciones:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué autos descansan este sábado 25 de marzo?

Recuerda que el fin de semana también hay No Circula, pues existe el Hoy No Circula Sabatino, el cual establece que para el próximo sábado 25 de marzo, los autos que tendrán que descansar son los que tengan holograma 1, con terminación de placa en número PAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

De igual forma, el horario del programa Hoy No Circula Sabatino son las mismas que aplican para la semana, por lo que será desde las 5:00 y hasta a las 22:00 horas. Solamente el domingo es el día en que se suspende el programa.

