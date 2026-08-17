¡Cuidado con tu placa! Estos autos descansan OBLIGATORIAMENTE este lunes por el Hoy No Circula

Si este lunes 17 de agosto de 2026 tienes pensado salir en automóvil por la Ciudad de México o el Estado de México, antes de arrancar conviene revisar el calendario del Hoy No Circula, pues algunos vehículos tendrán restringida la circulación durante buena parte del día.

Para este lunes, el programa contempla al engomado amarillo, correspondiente a automóviles cuyas placas terminan en 5 y 6, siempre que cuenten con holograma 1 o 2. La medida busca limitar la circulación de unidades que pueden generar mayores emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario vigente, la restricción estará activa de 5:00 a 22:00 horas, por lo que quienes tengan un vehículo con estas características deberán evitar utilizarlo durante ese periodo.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este lunes 17 de agosto?

La regla para este inicio de semana es sencilla: no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 y holograma 1 o 2.

Esto significa que si tu automóvil reúne esas características, tendrás que dejarlo en casa durante el horario establecido o buscar otra alternativa de transporte para tus actividades.

También existen reglas específicas para los vehículos foráneos, por lo que sus conductores deben revisar las condiciones aplicables antes de ingresar a la zona donde opera el programa.

En cambio, los automóviles con holograma 0 y 00 pueden circular normalmente este lunes bajo las condiciones habituales del programa. Los vehículos eléctricos e híbridos que cuentan con la categoría de exentos también quedan fuera de esta restricción.

¿A qué hora empieza y termina el Hoy No Circula?

Para este lunes 17 de agosto, el Hoy No Circula estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, por ello, si tu automóvil tiene placas terminadas en 5 o 6 y holograma 1 o 2, no basta con evitar las horas de mayor tráfico: la restricción permanece durante prácticamente toda la jornada.

La recomendación para los conductores es revisar las condiciones de su vehículo antes de salir y, si está incluido entre los que no pueden circular, considerar transporte público, compartir automóvil o modificar sus horarios.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula este lunes?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Entre ellos se encuentran Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán México, además de otros municipios contemplados dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué pasa si circulo cuando mi auto no debe hacerlo?

Ignorar la restricción puede terminar representando un gasto considerable. La sanción por incumplir el Hoy No Circula puede ser de 20 a 30 UMA, además de que el vehículo puede ser remitido a un depósito vehicular, lo que genera costos adicionales por grúa y estancia.

Por eso, antes de salir este lunes, revisa placa, engomado y holograma. Si tu vehículo termina en 5 o 6 y tiene holograma 1 o 2, lo mejor será dejarlo estacionado entre las 5:00 y las 22:00 horas.