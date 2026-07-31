¿Quién decide qué pueden ver los mexicanos? Kenia López defiende la libertad de elección de las audiencias

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, abrió un nuevo frente de discusión sobre los límites de la regulación electoral y la defensa de las audiencias, al advertir que cualquier medida relacionada con estos temas debe garantizar el derecho de los ciudadanos a informarse libremente.

La legisladora sostuvo que los derechos de acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa deben fortalecerse, no reducirse, ante cualquier intento de establecer nuevas reglas para ordenar los contenidos que consumen las personas.

Durante un pronunciamiento público, López Rabadán coincidió con la idea de que los ciudadanos tienen la capacidad de decidir qué contenidos quieren ver o escuchar, así como elegir sus propias fuentes de información, sin que exista una imposición sobre sus preferencias.

Kenia López cuestiona restricciones a la libertad de expresión

La diputada señaló que la posibilidad de que algunos lineamientos relacionados con las audiencias tengan efectos restrictivos genera preocupación, pues consideró que la ciudadanía debe conservar la libertad de elegir qué información consume.

“Que no quiera ver la mañanera, que no la vea”, expresó al referirse a la capacidad de decisión de las audiencias, al tiempo que insistió en que la libertad implica precisamente que las personas puedan determinar qué contenidos siguen y cuáles no.

López Rabadán afirmó que cualquier discusión sobre derechos fundamentales debe partir del respeto a las garantías constitucionales y evitar escenarios donde se limite el debate público.

PRI anuncia impugnación contra resolución del INE por publicaciones en redes

La polémica también alcanzó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que impugnará una determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

De acuerdo con la información difundida por el partido, la autoridad electoral ordenó retirar nueve publicaciones en redes sociales bajo una consideración preliminar relacionada con posibles expresiones calumniosas.

Moreno acusó que la medida representa una restricción a la libertad de expresión y afirmó que el órgano electoral no debería actuar como un censor del debate político. El dirigente priista señaló que la resolución también involucra contenidos publicados desde cuentas oficiales del partido.

Ante esta situación, López Rabadán reconoció que la libertad de expresión, como cualquier otro derecho, puede tener límites establecidos por la Constitución. Sin embargo, remarcó que cualquier restricción debe aplicarse bajo criterios estrictos y justificar su necesidad.