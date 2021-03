Hoy No Circula para el martes 2 de marzo en CDMX y Edomex

Este martes 2 de marzo el Hoy No Circula es para los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, Holograma 1 y 2, que estará vigente en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México.

Recuerda que el programa Hoy No Circula está vigente de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula para el día de mañana, aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

Los municipios en donde aplica el programa son: son Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Multas por infringir el Hoy No Circula

En caso de no respetar el Hoy No Circula, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México de 2019 indica que las multas van de las 20 a las 30 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, es decir de 1,737 a 2 mil 606 pesos, de acuerdo con el valor vigente de 2020.

Hoy No Circula para foráneos

En la página de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México se indica que vehículos foráneos con placas extranjeras no circulan conforme a la terminación de la placa, además no circulan de lunes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas y no circulan ningún sábado, en un horario de 5:00 a las 22:00 horas.

Calendario Hoy No Circula

Miércoles 3 de marzo: engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, Holograma 1 y 2.

Jueves 4 de marzo: engomado verde, placas 1 y 2, Holograma 1 y 2.

Viernes 5 de marzo: engomado azul, placa 9 y 0, Holograma 1 y 2.

Sábado 6 de marzo: vehículos con placas con Holograma 1, terminación NON, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, además de todos los Hologramas 2.

🔴 Antes de que inicie la semana, consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.



Hologramas 00 y 0 quedan exentos. 🚗🚛🚕🏍



Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Verificación vehicular

Recuerda que este mes, los vehículos que deberán realizar este trámite son los que tienen engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Carriles reversibles

¡Tómalo en cuenta! Del 2 al 4 de marzo la incorporación de Viaducto Río de la Piedad hacia Circuito Interior al norte permanecerá cerrado por obras que se realizan en el Circuito Interior y Fray Servando Teresa de Mier. Puedes usar como alternativa el Eje 3 Oriente, Eje 4 Sur y Canal de Río Churubusco.

Además, los carriles reversibles que fueron habilitados en Circuito Interior para reducir el tráfico en horas picos también están suspendidos por la emergencia sanitaria.

Conoce los desvíos a la circulación que realiza personal de #Tránsito, derivado de las obras en #CircuitoInterior y #FrayServandoTDeMier.



Respeta los señalamientos y las indicaciones de los policías, para dar continuidad a la circulación vehicular en ambos sentidos.

