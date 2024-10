Autos afectados por el Hoy No Circula para este miércoles 16 de octubre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula es una medida implementada en la Ciudad de México y el Estado de México para reducir la contaminación del aire en el Valle de México. Establece restricciones para la circulación vehicular en días específicos, según el número de placa y el holograma de verificación ambiental del vehículo. Por lo que desde Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos qué autos descansan este miércoles 16 de octubre, para que tomes previsiones y evites multas.

Es importante mencionar que respetar este programa vehicular es clave en la lucha contra la contaminación, ya que busca disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en zonas con alta concentración vehicular y niveles críticos de polución.

¿Qué autos descansan este miércoles por el Hoy No Circulan?

Para este miércoles 16 de octubre, los siguientes automóviles no podrán circular en la CDMX ni en el Edomex, según lo establecido en el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente.

Engomado: rojo

Terminación de placa: 3 y 4

Holograma: 1 y 2

Recuerda que el horario de vigencia del Hoy No Circula es de las 5:00 horas de la mañana hasta las 22:00 horas de la noche.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/bDSwQiMHRO — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 13, 2024

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No circula?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula aplica en 18 municipios del Estado de México. Para que no te sorprendan con la multa, aquí están los municipios participantes:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Según el reglamento de tránsito, si un conductor circula en un día que no le corresponde bajo el programa Hoy No Circula, puede recibir una sanción que oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para el año 2024, el valor de una UMA es de $108.57 pesos, lo que implica que la multa por infringir esta normativa sería de entre $2,171.4 y $3,257.1 pesos mexicanos.