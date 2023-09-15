¿Se suspende el Hoy No Circula el 15 de septiembre por el Grito de Independencia?

¡Llegaron las fiestas patrias a México! Se acerca el viernes 15 de septiembre y seguro más de uno se pregunta si habrá modificación en el programa Hoy No Circula de la Ciudad de México y Estado de México; en caso de no estar enterado el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) da detalles.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para el día del Grito de Independencia todo se mantiene igual, los carros que no circulan tienen holograma 1 o 2, engomado azul y terminación de placa 9 o 0. Los automóviles con estas especificaciones tendrán que descansar entre las 5:00 y las 22:00 horas, pues en caso contrario, podrán ser infraccionados por la Policía de Tránsito.

Hoy No Circula viernes 15 de septiembre: ¿De cuánto es la multa por circular el día del Grito de Independencia?

¡Atención conductores! Recuerda que si circulas en día prohibido, los lineamientos del Hoy No Circula imponen una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

¿Qué coches no circulan este viernes 15 de septiembre de 2023 en CDMX y Edomex?

Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante el mes de septiembre

Te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica todos los días de la semana, pues las restricciones para los vehículos se establecen con base en los niveles de emisión de contaminantes, con el que se determina qué holograma es acreedor tu auto. Una vez con el número en el auto, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario semanal de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Cuáles son los autos foráneos para los que aplica el Hoy No Circula este 15 de septiembre?

Respecto a los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México, el Hoy No Circula aplica de forma distinta. Para empezar, todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana; mientras que para los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

El programa Hoy No Circula aplica para toda la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México:

