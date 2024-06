¿Descansas el viernes? Estos son los autos tienen que respetar el Hoy No Circula este 21 de junio

Con el programa Hoy No Circula (HNC) las restricciones de circulación los vehículos están a la orden del día, por esto es importante consultar el calendario para conocer si tu auto descansa este viernes 21 de junio.

¿Qué vehículos Hoy No Circulan el viernes 21 de junio?

El calendario se mantiene y para este viernes 21 de junio, el programa Hoy No Circula te cuenta qué vehículos descansan en CDMX y Edomex:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan:

Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | CAME

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Los autos que sí pueden circular sin restricciones por el programa Hoy No Circula son los que cuentan con el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México, ¿ya revisaste que holograma tiene?

Calendario del Hoy No Circula en junio

El calendario del programa Hoy No Circula (HNC) cambia todos los días, por eso es importante NO confiarse y consultarlo diariamente, y aunque desde hace algún tiempo no hay cambios, es importante no llevarte alguna sorpresa.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles: descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves: descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex. | Secretaría del Medio Ambiente.

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el viernes 21 de junio?

Aunque la contaminación no ha sido la mejor en el Valle de México, de momento no se contempla un Doble Hoy No Circula derivado de la contingencia ambiental que se activa cuando las particulas contaminantes son muy altas y representan un riesgo.

¿En el Estado de México que autos no circula hoy 21 de junio de 2024?

El Estado de México es considerado una de las entidades con mayor número de municipios, aunque no aplica para todos, para el programa Hoy No Circula, las restricciones están en: