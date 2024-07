¿Con planes para mañana? Estos son los autos que descansan el sábado 13 de julio por Hoy No Circula

¿Qué tal te caería una viaje familiar el fin de semana? El sábado 13 de julio podrías aprovechar para dar una vuelta con tu familia y amigos, pero recuerda que si deseas hacerlo en automóvil debes tomar en cuenta el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en el Estado de México.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos cuáles son las terminaciones de las placas cuyos vehículos deben descansar mañana, porque de lo contrario podrías recibir una multa.

¿Habrá contingencia ambiental el sábado 13 de julio en CDMX?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado hasta el momento que se tenga previsto activar la contingencia ambiental debido a la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los niveles de contaminantes en la atmósfera no se mantienen altos, de manera que no se tienen previsto aplicar medidas extraordinarias como reducir la circulación de los automóviles, no obstante, esto podría cambiar en el Valle de México.

Consulta diariamente la #CalidadDelAire en las entidades de la #Megalópolis y sigue las recomendaciones para cuidar tu salud😷

👉 https://t.co/fWGyYlkINV pic.twitter.com/13dQc8hkaP — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 12, 2024

¿Qué automóviles no circulan el sábado 13 de julio 2024?

El programa Hoy No Circula busca llevar prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles (automóviles y motocicletas) que circulan en la Ciudad de México, y para ello toma en cuenta las placas y/o matrícula del vehículo para limitar su circulación, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la capital.

Para este sábado 13 de julio, recuerda que por el el Hoy No Circula, se aplicarán algunas restricciones, y los vehículos que no circulan son los siguientes:



Holograma 1 con placas con terminación par, es decir: 0,2,4,6 y 8

Holograma 2 con cualquier terminación de placas

Vehículos foráneos

Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado

¿En qué municipios del Edomex se aplica del Hoy No Circula sabatino?

Recuerda que en el Estado de México se existen algunas restricciones del programa Hoy No Circula, las cuales se aplican en un horario de las 5:00 y las 22:00 horas, pero solo en18 municipios conurbados con la Ciudad de México. Estos son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Vehículos que quedan exentos del Hoy No Circula en el Valle de México

¡Buenas noticias! Las medidas del programa Hoy No Circula no se aplican en algunos automóviles que deseen circular en ambas regiones de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).



Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que no respeten el programa Hoy No Circula podrían ser sancionados y por ende hacerse acreedores a una multa.

El Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular señala en su Artículo 45 que la multa por circular con vehículos automotores en un día que tengan restringida la circulación conforme a lo dispuesto, la multa será de 20 a 30 veces la UMA, es decir, de los 2 mil 171.4 pesos a 3 mil 257.1 pesos.

Este es el calendario del programa Hoy No Circula

Los días establecidos para la implementación del Hoy No Circula son los siguientes:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.