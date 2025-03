¿Habría Doble Hoy No Circula? Así operará el calendario este 11 de marzo tras mala calidad del aire

¡Atención, conductores! El programa Hoy No Circula (HNC) continúa como toda la semana y para este martes no será la excepción, pero...¡ojo! Es importante estar atentos al calendario ya que en las últimas horas se ha registrado mala calidad de aire, lo que podría activar una contingencia ambiental en el Valle de México.

A lo largo de los reportes proporcionados por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, se dio a conocer que existía mala calidad de aire en distintos puntos del Valle de México como la Gustavo A. Madero y Tláhuac de la CDMX, así como en las estaciones Chalco, San Agustín, Cuautitlán, Atizapán y FES Acatlán, en el Estado de México.

¿Qué autos descansan el 11 de marzo por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Según el calendario del Hoy No Circula, los coches que no podrán salir para el martes 11 de marzo son:



Engomado color rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 o 2

Aunque de momento se mantienen estas placas, es importante consultar en cada corte lo que estipula la CAME, no vaya a ser que se active el Doble Hoy No Circula.

Calendario Hoy No Circula en marzo

Para que no tengas que buscar día por día la terminación de placas, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta cómo funciona el Hoy No Circula a lo largo de la semana.



Lunes , descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

, descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes , no circulan vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

, no circulan vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles , no podrán salir autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

, no podrán salir autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves , descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

, descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes, no circulan con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Hoy No Circula: ¿En qué partes del Edomex aplica?

El programa Hoy No Circula opera en la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México, los cuales conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los municipios mexiquenses donde aplica la restricción son: