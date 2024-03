¿Habrá excepciones? Estos autos descansan el 26 de marzo por el Hoy No Circula

¡Atención, viajeros! El programa Hoy No Circula se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para este martes 26 de marzo; por lo que a continuación te recordamos cuáles son los autos que deben descansar en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

Esta medida surge por indicación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y Edomex, por lo que te recordamos que para este martes no se han establecido restricciones por Contingencia Ambiental, por lo que el programa continúa de manera regular.

¿Qué coches no circulan el martes 26 de marzo de 2024?

Para este martes 26 de marzo las restricciones por el Hoy No Circula estarán vigentes para los siguientes automóviles:



Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Aunque más de cien municipios en el Estado de México, el programa Hoy No Circula únicamente está habilitado para 18, estos son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuál es la multa por el Hoy No Circula y las nuevas sanciones de tránsito en 2024?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, en la Ciudad de México la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos; sin embargo, a estos montos se le debe sumar la infracción por tener que enviar el auto al corralón y los días que el vehículo permanezca en el depósito.



Insultar o agredir a un oficial de tránsito: 3,257.10 pesos

Exceder el límite de velocidad: 2,171.40 pesos

Estacionarse en lugares prohibidos: 3,257.10 pesos

Invadir carril de Metrobús: 6,514.20 pesos

Conducir motocicleta sin casco: 2,171.40 pesos

Pasarse luz roja: 2,171.40 pesos

No usar el cinturón de seguridad: Entre 542.85 y 1,085.70 pesos

No tener un seguro de auto: Entre 2,171.40 y 4,342.80 pesos

Usar el celular al conducir: Entre 3,257.10 y 3,799.95 pesos

Invadir el paso peatonal: Entre 1,085.70 y 8,685.60 pesos.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex | Gobierno CDMX

¿Habrá contingencia ambiental en la CDMX hoy martes 26 de marzo?

De momento, la CAMe considera que los niveles de la contaminación se mantienen estables, por lo que no se tiene previsto que se aplique el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes.

Esto quiere decir que los autos con holograma de verificación “0" y “00" podrán circular sin ningún tipo de restricción a lo largo del martes. Mantente informado en Fuerza Informativa Azteca (FIA) por si se implementa algún tipo de restricción en el día.