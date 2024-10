¿Dulce o multa? Los autos que no circulan este jueves 31 de octubre en CDMX y Edomex

¡Atención, automovilistas! No olvides que si deseas salir de tu casa para pedir “calaverita”, debes tener en cuenta que tu vehículo tal vez no pueda circular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) debido al Hoy No Circula de este jueves 31 de octubre.

Pero no te preocupes, porque en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos cuáles son los automóviles que tendrán que descansar en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios del Edomex.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula hoy jueves?

De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México , se establece que los conductores de vehículos motorizados deben acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones.

En caso de no respetar lo establecido, las personas serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que va de los 108.57 pesos, por lo que esto tendrías que pagar:



CDMX: De los 2 mil 171 a los 3 mil 257 pesos.

De los 2 mil 171 a los 3 mil 257 pesos. Edomex: 2 mil, 75 pesos.

¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula del 31 de octubre?

Los automóviles que no podrán circular este jueves 31 de octubre son aquellos que tengan las siguientes especificaciones:



Engomado verde

Placa con terminación 1 o 2

Holograma 1 y 2

Entre las excepciones, solo vehículos eléctricos y quienes se dediquen al transporte público o emergencias, además del holograma “exento” podrán circular sin ninguna restricción. El programa aplica en ambas entidades, en un horario de 05:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Conoce el calendario del Hoy No Circula vigente

El programa Hoy No Circula se aplica diario en el Valle de México, pero existe un calendario con los días de la semana que tu automóvil debe descansar, y estos son: