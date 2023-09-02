Estos vehículos descansan el sábado 2 de septiembre por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¡Que no te agarren en curva! Si circulas en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este sábado 2 de septiembre, toma en cuenta que el programa Hoy No Circula estará activo por ser el primer sábado del mes, así que sin importar si tu auto es foráneo, conoce qué terminación de placas y holograma debe descansar.

Antes de salir de casa, recuerda que por evadir las indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) la multa puede ir arriba de los 2 mil pesos , además del valor extra que cobren por trasladar tu auto al corralón, así que más vale revisar las condiciones del Hoy No Circula Sabatino antes de salir.

Hoy No Circula Sabatino, ¿qué coches descansan este 2 de septiembre?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula Sabatino establecen que este 2 de septiembre de 2023, por ser el primer sábado del mes, los vehículos que descansan son aquellos que tengan las siguientes características:



Holograma 1 con terminación de placa en número IMPAR, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9.

Todos los autos con holograma 2, sin importar la terminación de placas.

Todos los carros foráneos.

Hoy No Circula Sabatino: ¿Qué terminación de placas descansa?|SedemaCDMX

¿En qué partes del Edomex aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Recuerda que el Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero únicamente en 18 municipios conurbados a la CDMX. Las zonas en las que aplican las mismas restricciones y horarios que en la CDMX, son:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Qué carros sí pueden exentar el Hoy No Circula?

Sin importar el día de la semana, existen vehículos que pueden omitir el programa Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, además de los coches con holograma “0" y “00". A continuación la lista de los coches permitidos:



Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2.

Carros conducidos por personal de salud.

Vehículos que utilicen gas natural como combustible.

Transporte escolar.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Qué pasa si mi auto es foráneo? Así aplica el Hoy No Circula

Para los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Edomex, es decir, autos foráneos, el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de forma distinta, por ejemplo, descansaran:



Todos los autos entre las 5 y 11 de la mañana (am).

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los autos foráneos con los mismos hologramas, emplacado y engomado en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, podrán circular en el Valle de México con los lineamentos previamente mencionados.

¿De cuánto es la multa por evadir el Hoy No Circula?

¡Toma precauciones! Si no respetas las restricciones del Hoy No Circula Sabatino, podrías ser sancionado con una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esta cifra se suma el traslado en grúa al corralón y, en caso de no sacar el vehículo, los días por estancia.

¿Hay contingencia ambiental el sábado 2 de septiembre?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este sábado, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.