¿Cambia el Hoy No Circula? Autos que descansan este 21 de marzo en CDMX y Edomex

¿Hay contingencia ambiental hoy? La calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) es un tema clave para millones de conductores que transitan por la capital.

Por ello, si planeas salir este viernes 21 de marzo de 2025, aquí te explicamos si hay fase de contingencia, qué vehículos no pueden circular y las multas por no respetar las restricciones del Hoy No Circula.

¿Hay contingencia ambiental para este viernes 21 de marzo de 2025?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que pese a la calidad del aire, no se requirió activar la fase 1 de contingencia ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Sin embargo, con la entrada del frente frío número 36 y fuertes rachas de viento, se ha ocasionado una reducción de la visibilidad y el incremento de los valores del índice de AIRE.

Por ello, se recomienda revisar los reportes siguientes para conocer si hay doble Hoy No Circula o medidas extraordinarias.

¿Qué autos descansan este viernes 21 de marzo?

¡Atención, automovilistas! El programa Hoy No Circula aplica con normalidad para ciertos vehículos, los cuales son:



Holograma 1 y 2

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Recuerda que, las restricciones aplican en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la CDMX y en los 18 municipios del Edomex donde opera el programa.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

¿Cuáles son las excepciones del Hoy No Circula?

Los siguientes vehículos pueden circular sin restricciones:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos o híbridos

Transporte público y de emergencias

Autos de personas con discapacidad

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Si conduces un auto que tiene restricciones este viernes, podrías recibir una multa de tránsito, que puede ir de los 2 mil, 262 pesos, hasta los 3. mil 394 pesos.

Además, tu vehículo podría ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia.

Para evitar multas y problemas, revisa la información oficial de la CAMe o consulta herramientas como el Verificentros de la CDMX. Así podrás saber si tu vehículo puede circular sin restricciones o si hay alguna medida extraordinaria por contingencia ambiental.

Calendario del programa Hoy No Circula para el mes de marzo 2025

Si no quieres arriesgarte a una multa en lo queda de marzo, toma nota de las restricciones que estarán vigentes para este mes.



Lunes: Descansan los autos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6.

Martes: Descansan los autos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

Miércoles: Descansan los autos con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

Jueves: Descansan los autos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

Viernes: Descansan los autos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

Este calendario se repite durante todo el mes, siempre y cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) no active el Doble Hoy No Circula.