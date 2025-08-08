Hoy No Circula 8 de agosto: Los autos que descansan el viernes sin contingencia ambiental

El programa Hoy No Circula, implementado para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en el Valle de México, opera con normalidad este viernes 8 de agosto en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

¿Qué autos no circulan los viernes en CDMX y Edomex?

Para este viernes, el programa implementa la restricción de circulación para los vehículos con las siguientes características:



Engomado azul.

Placas con terminación 9 y 0.

Holograma 1 y 2.

Los autos que cuenten con holograma 00 o 0, vehículos eléctricos e híbridos, así como unidades de emergencia, transporte escolar y personas con discapacidad están exentos.

Es importante recordar a los conductores a que consulten de forma constante el calendario oficial, ya que las restricciones varían según el día de la semana y pueden existir medidas adicionales cuando se activa la fase 1 de contingencia.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

¿Cuándo inician las multas en Toluca?

Luego de que más municipios de la entidad mexiquense se incorporaron al esquema del Hoy No Circula desde el 1 de julio de 2025, las multas han variado según la región.

En las zonas donde el programa ya estaba vigente, como Atizapán, Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán, las sanciones oscilan entre los 2 mil y 3 mil pesos, que equivalen de 20 a 30 UMA.

Mientras tanto, en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, las sanciones comenzarán a aplicarse a partir de enero de 2026, otorgando un periodo de seis meses para que los conductores se familiaricen con las nuevas medidas.

¿En Puebla existe el Hoy No Circula?

En Puebla, el programa se conocía como “Modalidades a la Circulación” y, aunque solo se aplicaba en días con contingencia ambiental, tenía un propósito similar al de la CDMX: reducir los niveles de contaminantes en el aire.

Sin embargo, con la llegada de Alejandro Armenta como gobernador de Puebla, el programa desapareció, ya que se consideró que contradecía con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla, la cual garantiza el tránsito libre y seguro.