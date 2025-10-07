Primero fue el robo directo en los ductos, pero ahora Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una amenaza aún mayor: el contrabando de combustible. Este delito, conocido como huachicol fiscal, ha provocado pérdidas multimillonarias para la empresa, debilitando sus finanzas y favoreciendo un mercado ilegal.

Huachicol fiscal deja pérdidas millonarias a Pemex

“El año pasado, más o menos una tercera parte de lo que Pemex vendió dejó de ingresar a la propia empresa”, dijo Arturo Carranza Especialista Sector Energético.

De acuerdo con cifras oficiales de Pemex del 2022 al 2024, la venta total de productos petrolíferos cayó casi 300 mil millones de pesos.

“La afectación es muy importante si tomamos en cuenta que el contexto actual de la empresa petrolera es de un desafío financiero y operativo muy complejo”, dijo Arturo Carranza, especialista Sector Energético.

Pemex no solo refina combustible, también lo importa, en especial gasolina, pero justo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se cancelaron prácticamente todos los permisos de importación, lo que abrió la puerta a la corrupción.

“Tienes un mercado legal bien establecido, que tenía sus permisos, que pagaban sus impuestos, les quitas los permisos y todo ese mercado legal es reemplazado por un mercado de proveedores ilegal, que son los huachicoleros fiscales”, dijo Arturo Herrera, Economista.

Se desencadena delitos lucrativos

Fue durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se tejió la red de complicidades y el tráfico de influencias que desencadeno uno de los delitos más lucrativos e impunes en la historia de nuestro país.

“El huachicol fiscal no surgió por descuido del gobierno, el gobierno fomentó que surgiera el huachicol fiscal a través de todas esas acciones supuestamente para proteger la soberanía en el país”, dijo Arturo Carranza Especialista Sector Energético.

Hoy ese delito no solo sangra las finanzas públicas del país, si no le sigue quitando mercado a la principal empresa pública de todos los mexicanos.