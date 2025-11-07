La secretaria de Energía, Luz Elena González, compareció ante comisiones del Senado con motivo del informe presidencial. Legisladores de oposición la cuestionaron sobre el tráfico de combustible conocido como huachicol fiscal, el escándalo de corrupción más grande en la historia del país, permitido por los gobiernos de Morena.

“No podemos pasar por alto el desfalco más grande: el huachicol fiscal, un descalabro a las finanzas públicas de 600 mil millones de pesos. Queremos saber qué ha pasado con los servidores públicos dentro del sector energético que, por acción u omisión, permitieron que esto pasara”, Agustín Dorantes, senador del PAN.

¿Qué respondió secretaria de Energía sobre tráfico de combustible?

La titular de Energía solo dio una ligera respuesta sin ir al fondo de los cuestionamientos.

“Hay una coordinación permanente para poder facilitar el esclarecimiento de estos delitos y una coordinación también para atajar los diferentes tramos que involucran toda la cadena de valor que genera el comercio ilícito de combustibles”, respondió Luz Elena González.

Los legisladores le insistieron en que ampliara su explicación, sobre todo porque se trata de un ilícito que continúa presentándose sin freno alguno.

“Secretaria, ¿ya sabe quiénes son los dueños y beneficiarios de estos negocios, en qué va la investigación del huachicol fiscal y del contrabando de combustibles? ¿Qué está haciendo la secretaría a su cargo para acabar con este cáncer? Estos, estos sí son vende patrias”, Anabell Ávalos, senadora del PRI.

Oposición reclama silencio y respuestas de secretaria de Energía

Pero Luz Elena González se negó a seguir hablando del tema y de plano bateó las preguntas. Al final, los senadores de oposición reclamaron la actitud de la titular de Energía.

“Nosotros le decimos al gobierno de la República que tiene que ir ya a detener a los verdaderos responsables del huachicol fiscal. Por favor, andan como si fuera un paseo en la playa, todos los responsables. Donde está el negocio que creó Andy López Beltrán y no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Creo que todo esto es muy grave y creo que la secretaria pudo haber abordado de manera muy puntual lo que sí existió y lo que sigue existiendo: el huachicol fiscal de Morena”, Manuel Añorve, coordinador de senadores PRI.

Aseguran los de oposición que exigirán que se llegue a fondo en el caso y que se castiguen a los verdaderos responsables de los ilícitos.

