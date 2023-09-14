Otros cargos más: ¿de qué acusan a Hunter Biden, hijo de Joe Biden?

Este jueves 14 de septiembre de 2023, el fiscal especial David Weiss impuso dos cargos contra Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden.

Las nuevas acusaciones se suman a las anteriores existentes contra el hijo del mandatario norteamericano. Los nuevos cargos son relacionados con la solicitud para comprar un arma en octubre de 2018.

Estos señalamientos son por hacer declaraciones falsas al llenar un formulario federal, ya que Hunter Biden compró un revólver en una armería en el estado de Delaware, pero juró que no usaba ni era adicto a alguna droga ilegal. Sin embargo, en ese entonces estaba luchando contra su adicción al crack.

JUST IN -- Hunter Biden has been indicted on felony gun charges in Delaware. pic.twitter.com/8fI74yl4AA — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) September 14, 2023

Las sanciones pueden ser de hasta 10 años de prisión y hasta multas de 250 mil dólares. Cabe recordar que Joe Biden busca ser reelegido presidente de la Unión Americana en las elecciones del 2024, mientras que Donald Trump, aspirante republicano y expresidente de EU, también busca regresar a la Casa Blanca, enfrenta cuatro juicios en su contra.

¿De qué acusan a Hunter Biden?

Sin embargo, estos no son los primeros problemas legales que debe enfrentar Hunter Biden, ya que en julio pasado, el hijo de Joe Biden acudió ante la corte para declararse culpable por infracciones de pago de impuestos. Aunque sus defensores legales solicitaron un acuerdo con la fiscalía, el juez investigó dichos arreglos y Hunter terminó por declararse inocente en dicha audiencia.

Hunter Biden debe una cantidad superior a los 1.5 millones de dólares anuales entre 2017 a 2018, las cuales no han sido pagadas.

Mientras que es considerador un delito federal mentir en el formulario para poseer un arma de fuego. Además, el hijo del presidente de Estados Unidos es investigado por posibles delitos graves de evasión fiscal, cabildeo extranjero ilegal y lavado de dinero.

Por el cabildeo extranjero, entre otros delitos, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidió iniciar un juicio político contra Joe Biden.