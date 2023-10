VIDEO: Taquero regala comida ante tragedia que dejó el huracán “Otis” en Guerrero

Ante la tragedia nuevamente los mexicanos muestran su solidaridad y es que el huracán “Otis” que golpeó la costa de Guerrero dejó a un estado abandonado que con el paso de los días comienza escasear en comida, agua y otros suministros; sin embargo, el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) conoció a Ricardo, un joven que decidió regalarle tacos a las personas.

El joven aseguró que los tacos los regalaría para el día de San Judas, pero adelantó la fecha para que cientos de personas no duerman con el estómago vacío, pues desde el miércoles miles no cuentan con gas, electricidad y otros servicios básicos.

“Tenemos mucha mercancía lo que pasa es que la gente no tiene que comer, no tiene gas en sus casas y como nos quedamos sin suministros (...) a regalar la carne para los que no pudieron comer o si comieron no sabemos”, externó.

“Todos somos humanos”, asegura Ricardo tras darle tacos a los habitantes de Guerrero

Ricardo empatizó con las personas que se formaron para comer un taco al asegurar que en caso de no tener el negocio lo más probable sería que también buscara comida, no solo pensar en uno mismo, también en la familia, en las personas que tienen necesidades.

“Todos somos humanos me hubiera tocado a mí estar detrás si no tuviera el negocio estuviera como las demás personas, nadie te regala un taco -¿hasta donde la mercancía?, hasta donde dé, hasta donde dé, vamos a estar regalando”.

Periodista, Javier Alatorre habló con damnificados: “Nos vemos obligados a comer”, aseguran

El periodista, Javier Alatorre, se encuentra en la zona cero, donde el huracán “Otis” desplegó toda su furia, por esto le dio voz a las personas que se encuentran incomunicadas, que al día de hoy no cuentan con energía eléctrica, gas y comida.

Una de ellas es la señora Samira Saldaña, una damnificada que recurrió al saqueo para poder sobrevivir y alimentar a su familia.

“No hay agua, no hay comida… No es justificable, pero nos vemos obligados a comer” .

Ésta es solo una de las miles de personas que se cuestionan dónde está el gobierno, a pesar de que anunciaron el envío de personal militar al día de hoy brillan por su ausencia.