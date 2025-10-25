Identifican a “Lino”, el chofer de la Ruta 220 que murió tras discutir con un pasajero en Monterrey

El conductor de la Ruta 220 Provileón de Monterrey que murió luego de sostener una discusión con un pasajero, presuntamente por un cambio de recorrido, fue identificado como Lino Becerra.

Despiden a chofer que murió tras discusión en Monterrey

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Grupo Enlaces, responsable de la operación de la ruta, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del operador. En una esquela, la compañía destacó la dedicación y calidad humana de Becerra, a quien describieron como un trabajador ejemplar y una persona que dejó huella entre sus compañeros.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. Lino siempre será recordado con afecto y gratitud”, señaló el mensaje firmado por Grupo Enlaces y la Ruta 220.

En redes sociales, decenas de usuarios se sumaron a las muestras de apoyo y mensajes de despedida, recordándolo como un hombre amable, responsable y comprometido con su labor diaria al volante.

Los hechos de la pelea entre pasajero y chofer en Monterrey: una discusión que terminó en tragedia

El incidente ocurrió la noche del viernes 24 de octubre, en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Colón, en Monterrey, cuando el chofer se detuvo tras sentirse mal y posteriormente perdió la vida.

De acuerdo con testigos, minutos antes el operador había tenido una confrontación con un pasajero identificado como Antonio Alfredo “N”, de 55 años. En un video difundido en redes sociales se observa al pasajero con una mano en el cuello del conductor, mientras ambos forcejean a bordo del camión.

Tras el altercado, el presunto agresor descendió de la unidad, mientras el chofer continuó conduciendo por algunos minutos hasta detenerse y desplomarse.

Pasajero que agredió a chofer en Monterrey está detenido

El pasajero involucrado fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta una carpeta de investigación. Una de las líneas que se siguen es la del presunto homicidio, aunque las autoridades indicaron que la causa de muerte será determinada por la autopsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la confrontación fue el factor directo del deceso. La Fiscalía informó que continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de Antonio Alfredo “N”.

