Macabro hallazgo en Nuevo León: localizan cabeza humana en Monterrey

La tarde de este viernes 24 de octubre, se registró una intensa movilización policiaca en la colonia La Primavera, al sur de Monterrey, Nuevo León, luego del hallazgo de restos en un arroyo seco que corre bajo la avenida Revolución, en concreto, era una cabeza humana.

El C5 de seguridad de Monterrey recibió el reporte de lo que parecía ser un cráneo humano bajo el puente vehicular. De inmediato, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al lugar para confirmar la información.

Acordonan la zona y recolectan evidencia tras hallazgo de restos humanos en Monterrey

Tras corroborar el hallazgo de los restos, las autoridades acordonaron el sitio para evitar el acceso de curiosos y permitir el trabajo de los equipos forenses. Al punto acudieron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes iniciaron la recolección de evidencia que servirá para la investigación.

Intensa movilización policial en Arroyo Seco, La Primavera, tras el hallazgo de posibles restos humanos debajo del puente de la avenida Revolución. 🚨 Guardia Nacional y Servicios Periciales investigan. https://t.co/2ZmpsByDwO pic.twitter.com/fAyRyGwAYi — INFO7MTY (@info7mty) October 24, 2025

Asimismo, arribaron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y efectivos de la Guardia Nacional, quienes establecieron un operativo de seguridad en los alrededores mientras se realizaban los trabajos periciales.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos fueron localizados específicamente sobre la calle Playa Punta del Este, en el Arroyo Seco, justo debajo del puente de avenida Revolución.

Sin identificar la víctima que apareció en arroyo seco en Monterrey

Hasta el momento, la identidad de la persona cuyos restos fueron encontrados no ha sido confirmada, y tampoco se ha informado la posible causa de muerte. Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizarán las pruebas correspondientes para establecer su origen y antigüedad.

El hallazgo provocó expectación entre los vecinos de la colonia La Primavera, quienes observaron la intensa movilización de patrullas y unidades de investigación durante varias horas de la tarde.

Las autoridades de Nuevo León continúan las indagatorias para determinar si los restos corresponden a una víctima de homicidio reciente o si se trata de un hallazgo de tiempo atrás.