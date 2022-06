IEPC de Durango se declara listo para la jornada electoral

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IECP de Durango está listo para las elecciones del próximo domingo 5 de junio, así lo aseguró el presidente de este instituto Roberto Herrera Hernández.

“Si este instituto ya está preparado para la renovación del titular del poder ejecutivo, más los integrantes de los 39 ayuntamientos, estaremos intalando con el INE, 2 mil 545 casillas y potencialmente un millón 338 mil 598 ciudadanos estaremos en posibilidad de emitir nuestro voto el próximo domingo 5 de junio”.

En la sede del IEPC, Herrera Hernández, dijo a la ciudadanía de Durango que deberá estar tranquila tener confianza en las instituciones.

Advierte que hasta el momento no ha habido ninguna situación de inseguridad, ni de y de violencia por lo que se puede decir es un proceso tranquilo.

“Al día de hoy podemos decir que están tranquilas las campañas nada fuera de lo normal, ha sido una campaña propositivas, algunos lapsos que se han descalificado uno a otro pero creo que nada fuera de lo normal”.

#Elecciones2022MX | El titular del @IEPCDurango, Roberto Herrera Hernández, invitó a los duranguenses a votar el próximo #5dejunio.



Pidió a la ciudadanía estar tranquila y tener confianza en las instituciones.#LaFuerzaDeTuVoto pic.twitter.com/zLeC1KrHmm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2022

Presidente del IEPC de Durango advierte será una elección cerrada

Roberto Herrera reconoció que en Durango será un proceso electoral cerrado y no descartó que pueda judicializarse.

“Si y creo que puede judicializarse, no porque haya irregularidades, sino porque l cultura de la impugnación cada vez es mayor, si usted ve, cada vez se impugna más acuerdos de las autoridades administrativas, no es porque haya irregularidades, no es porque estemos haciendo mal nuestro trabajo, simple y sencillamente pues ahora se ha impugnado más cualquier elección, entonces que llegue a las instancias jurisdiccionales como es la elección a sala superior, pues podemos verlo como algo normal”

El consejero presidente destacó que las elecciones estarán observada como nunca con 890 observadores nacionales y 5 visitantes extranjeros de Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Finalmente, el funcionario recordó que el domingo aproximadamente a las 10 de la noche se emitirán los resultados del conteo rápido.

“Dado que es un equipo de especialistas, de matemáticas, en estadística, en investigación con una muestra de 397 elementos, de casillas o muestras, que nos darán la certeza prácticamente de que el trabajo que se realizó en nuestra institución ha digo buena y esa muestra de 397 elementos, nosotros creemos que el resultado se dé a las 10 de la noche, va a coincidir con el Programa de Resultados Electorales Preliminares como los cómputos”.