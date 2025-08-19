Varias personas en un poblado en Suecia se reunieron para ver cómo personal especializado realizó el movimiento de una icónica iglesia que será trasladada a cinco kilómetros de distancia de su ubicación original.

El traslado comenzó este martes 19 de agosto de 2025 en la comunidad de Kiruna. La iglesia de estilo neogótico, de 600 toneladas de peso y 113 años de antigüedad, fue arrancada de sus cimientos y colocada en un remolque especialmente construido con 224 ruedas.

La iglesia de Kiruna será trasladada por dos días. |Reuters.

VIDEO: Así se mueve la iglesia en Kiruna, Suecia

La iglesia de Kiruna, construida con madera pintada de rojo, será trasladada durante dos días a una velocidad de medio kilómetro por hora en la carretera del Ártico, la cual fue especialmente preparada al demoler viaductos para que pudiera pasar la estructura.

Además, la iglesia tendrá una escolta especial, así como un “muro humano”, con 40 personas que vigilarán de cerca el transporte del recinto.

After years of planning and careful preparations, Sweden's landmark Kiruna Church began a two-day trip to a new home to save it from ground subsidence and the expansion of the world's largest underground iron ore mine https://t.co/b6t82VWCqo pic.twitter.com/lcT0vGsFVx — Reuters (@Reuters) August 19, 2025

Un experto aseguró a la cadena CNN que esta iglesia es el edificio más ancho y más alto en la historia en ser transportado por las carreteras de Suecia.

Otros edificios de la zona han sido mudados al nuevo centro de la ciudad, debido a la expansión de una mina de hierro.

So this is happening right now here in Kiruna, Sweden. We're moving the massive wooden church. 0,5km/h to its new home in our new town. History being made on a Tuesday. pic.twitter.com/8zBAXmhv55 — Mia Stålnacke (@AngryTheInch) August 19, 2025

El futuro de Kiruna: trasladar una ciudad para proteger su patrimonio

La iglesia forma parte de un esfuerzo mayor para mover gran parte de Kiruna a una nueva ubicación. La expansión constante de la mina subterránea de hierro, que es vital para la economía nacional, ha provocado la necesidad de relocalizar miles de personas y numerosos edificios.

Este proyecto de 30 años refleja un balance entre desarrollo industrial y conservación cultural. Se espera que la iglesia, una joya arquitectónica y símbolo local, conserve su esplendor y siga siendo parte del nuevo centro urbano.