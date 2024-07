ImagenEs | Él es Beto Lanz, fotoperiodista que retrata alimentos mexicanos

¿Cómo es tomar fotografías de alimentos? Más allá de tomar la foto de un platillo, de capturar las imágenes de una cosecha, de una red de pesca o de la preparación de una comida, es mostrar lo atractivo de ella. Ese es el trabajo del mexicano Beto Lanz.

Beto Lanz es un fotógrafo y escritor gastronómico nacido en Cuernavaca, Morelos, a quien le importa retratar alimentos desde que son cultivados o cosechados, hasta que son preparados y servicios a un comensal.

¿Cómo es el trabajo de Beto Lanz?

El fotógrafo y escritor habló con Fuerza Informativa Azteca (FIA) y relató que su trabajo es para “dejar documentos que narren la historia de los hombres que trabajan en esta tierra, y muy específicamente la gente que se dedica a producir alimentos”.

Agregó que su pasión es mostrar cómo los ingredientes cultivados por los campesinos o los pescados y mariscos, en su caso, son extraídos del mar “y cómo ese producto magnífico llega hasta un plato transformado por las manos de un cocinero”.

La gente debe decir “se me antoja comer eso”: Beto Lanz

Beto Lanz aseguró que la mayor satisfacción de su trabajo es poder atestiguar cómo de una semilla o de un huevo sale un plato que termina en una copa, en un vaso o plato y “la gente hace cara de felicidad”.

El fotógrafo tiene clara su misión: reflejar el trabajo de cocinero encargado de preparar el platillo, pero también debe llamar la atención del espectador.

“No importa si se ve hermoso, si se ve limpio, incluso no importa si se ve saludable. Lo importante es que cualquier persona de cualquier edad vea una fotografía de un plato que yo hice y diga ‘Se me antoja comer eso’ aunque quizás no tenga ni idea de qué es”, sentenció.