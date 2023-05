Date Cuenta | La opaca transparencia en el cobro de impuestos en México

Ahora que ya terminó el mes de abril y a todos nos obligaron a pagar nuestros impuestos, tenemos que dejar algunas cosas muy claras. Cuando se trata de la relación entre el gobierno y nosotros los ciudadanos, la cosa no tiene pierde: tú tienes derecho a saber todo lo que hace el gobierno, y el Gobierno tiene la obligación de decirte todo lo que quieras saber. ¿Estamos?

Ahora se los pongo tan claro que hasta un niño menso de primaria pueda entender: cuando hablamos de transparencia y acceso a la información hay una verdad irrefutable: todos los pelados que están en el Gobierno son nuestros empleados, y todo lo que ellos hacen con nuestra lana -o sea, con la feria que ya pagamos de impuestos- debe de estar transparentado y abierto al público.

Y sí… estoy hablando de tooooodos los puestos del gobierno: desde el burócrata de ventanilla, hasta un secretario de estado, hasta el general de cuatro estrellas, hasta el mismo presidente de la república.

Cualquiera de estos pelados que gaste un mísero peso de nuestra lana, tiene que decirnos en qué se gastó, para qué se gastó y a quién se le pagó. Nadie puede hacerse guey… es nuestro derecho saber y es su obligación decirnos.

La transparencia en México debe exigirse

Ahora que existe toda clase de controversia sobre este tema, es sumamente importante recordar que la transparencia no es algo normal. Durante décadas vivimos bajo un régimen opaco donde la raza no preguntaba nada y el gobierno no informaba nada.

Tener la posibilidad de revisar los calzones del gobierno fue una batalla que tardó décadas en ganarse. Y hubo raza que dio todo para que la Constitución por fin nos reconociera este derecho, ahí revisen el artículo sexto.

Fue un triunfo que no podemos y no debemos permitir que nadie nos lo quite.