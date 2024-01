¿Maltrato infantil en guardería de Jalisco? Autoridades del IMSS ya investigan VIDEO

Un video que circuló en redes sociales muestra el momento en el que un niño llora en el patio de una guardería de Jalisco adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Zapopan, por lo que investigan si se trata de un acto de maltrato infantil.

Usuarios de redes sociales denunciaron un presunto maltrato infantil y ante lo ocurrido, el pequeño fue llevado a una clínica para su valoración y descartaron cualquier rastro de violencia o maltrato.

Por su parte, la mamá del menor, de nombre Tadeo desmintió se trate de maltrato infantil, pues afirma, lleva ahí casi tres años y nunca ha tenido problemas, sin embargo, el IMSS informó investiga ya lo ocurrido.

¿Por qué dicen que hay maltrato infantil en guardería de Jalisco?

En el video que circuló en redes sociales se observa a un pequeño sobre una silla llorando, al parecer en un patio y solo, en medio de más sillas vacías, mientras una persona le dice “no llores, ahorita te abren”.

Sin embargo, Mariana, la madre del pequeño Tadeo, desmintió que se tratara de maltrato infantil.

“Mi hijo no fue maltratado, no es maltratado. Estaban jugando él y una compañera y la niña le cierra la puerta, entonces deja mi hijo afuera y ya mi hijo empieza a llorar y a gritar para que lo dejaran pasar y de hecho se ve en el video se ve que la maestra lo saca, o sea abre la puerta y no es lo que están difamando de que la maestra los castiga y los maltrata”, indicó.

Tras el hecho, el pequeño Tadeo fue llevado a una clínica para su valoración médica y descartaron cualquier rastro de violencia o maltrato.

Su madre mencionó que desde temprana edad es cuidado en la guardería de Jalisco señalada y nunca habían tenido algún problema.

“No, nada, de hecho desde los tres meses está esa guardería, el niño ya va a cumplir tres años ahora en marzo, entonces ya tiene mucho tiempo ahí y nunca, al contrario, él ve abraza y besa a sus maestras, se ve que los tratan bien, tú sabes que a los niños no se les puede engañar, se ve cuando alguien no quiere a la gente”, indicó la madre.

Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó mediante un comunicado que se investiga el hecho para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo alguna omisión por parte de los encargados.