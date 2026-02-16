Indignación en el IMSS Mérida: vigilante maltrata a familiares de pacientes

Derechohabientes del Hospital General Regional No. 12 del IMSS, en Mérida, Yucatán, denunciaron presuntas agresiones verbales y maltrato por parte del personal de seguridad del nosocomio.

El señalamiento surgió luego de que en redes sociales comenzara a circular un video donde se observa a un vigilante confrontando a una mujer dentro de las instalaciones. En las imágenes, una usuaria que graba la escena acusa al guardia de intentar sacar a una señora que había pasado la noche en el hospital.

“Ahí va a sacar a la señora que está durmiendo allá. De verdad, qué asco de vigilante”, se escucha decir a la mujer que documenta el momento. El clip generó molestia entre usuarios y derechohabientes, quienes cuestionaron el trato hacia familiares de pacientes que suelen permanecer largas horas en espera de información médica.

El video que desató la polémica en el IMSS Mérida

En la grabación se aprecia cómo el vigilante despierta a una mujer que aparentemente se encontraba descansando dentro del hospital tras pasar toda la noche en el lugar. La persona que filma el video confronta al elemento de seguridad y lo acusa de estar “sacando a todos” y le dice que él "no es Dios".

Derechohabientes del Hospital General Regional número 12 del IMSS en Mérida, Yucatán denuncian agresiones verbales y maltrato por parte del personal de seguridad del hospital.



En un video que circula en redes sociales se observa como un vigilante intenta agredir a una…

Aunque no se observa una agresión física directa en el fragmento difundido, usuarios señalaron que la actitud del trabajador fue intimidante y poco empática, especialmente considerando que muchas personas pasan la noche en hospitales públicos por la gravedad de sus familiares.

El caso rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas hacia el trato del personal de seguridad.

IMSS Yucatán responde y retira al elemento

Tras la difusión del video, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán emitió una postura oficial sobre lo ocurrido en el Hospital General Regional No. 12.

El instituto condenó cualquier tipo de maltrato dentro de sus instalaciones y confirmó que la Oficina de Seguridad y Resguardo de Inmuebles solicitó a la empresa de seguridad privada que el elemento involucrado fuera removido de sus funciones de manera inmediata.

Además, el IMSS señaló que de forma permanente se brinda capacitación al personal en temas de buen trato y respeto a los derechos humanos, y reiteró su compromiso de ofrecer atención con calidad y calidez a la población derechohabiente.

IMSS Yucatán informa con relación al incidente registrado en el HGR No.12, de Mérida:

Reclamo por trato digno en hospitales del IMSS

El incidente volvió a poner sobre la mesa una realidad frecuente en hospitales públicos: familiares que deben pasar horas —e incluso noches— esperando noticias de sus pacientes.

Usuarios en redes sociales pidieron mayor sensibilidad por parte del personal de seguridad y mejores protocolos para quienes permanecen en las instalaciones por motivos médicos.

Hasta el momento, no se ha informado si habrá alguna investigación adicional sobre el comportamiento del vigilante, pero el IMSS aseguró que no tolerará conductas que vulneren la dignidad de los derechohabientes.