Paciente agrede a médicos con extintor en IMSS de Villahermosa tras brote psicótico

Una impactante trifulca se registró en el Hospital Regional "Gustavo A. Rovirosa" del IMSS Bienestar en Villahermosa, Tabasco, cuando un paciente agredió al personal médico y de enfermería con un extintor.

Las imágenes que muestran a personal médico intentando razonar con el paciente se viralizaron, ya que incluso, el hombre, sin bata, continuó peleando.

¿Qué provocó la agresión del paciente en el IMSS de Villahermosa?

De acuerdo con las autoridades del IMSS Bienestar, el hombre ingresó al área de urgencias por quemaduras autoinfligidas de segundo grado superficial.

Durante su valoración médica, el paciente sufrió un brote psicótico, lo que derivó en el ataque con el extintor contra el personal de salud.

El Instituto aclaró que la agresión no estuvo relacionada con desabasto de medicamentos, como se difundió erróneamente en algunas publicacione.

Además, se detalló que la situación fue contenida rápidamente por el personal hospitalario, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, y con apoyo de la Policía Estatal, para proteger tanto al paciente como a los demás usuarios del hospital.