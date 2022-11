Avalan reforma que incorpora al IMSS a trabajadores independientes

Por unanimidad, la Cámara de Diputados reformó la Ley del Seguro Social para que quienes trabajen de manera independiente y por su cuenta puedan acceder a la atención medica y prestaciones sociales que hoy brinda el (Instituto Mexicano del Seguro Social) IMSS en el país, mediante el pago de cuotas en parcialidades.

La reforma incorpora la definición de trabajador independiente o por cuenta propia, como la persona física que no esté sujeta a una relación de subordinación laboral y que no recibe un salario si no genera ingresos por el libre ejercicio de su profesión, oficio o actividad.

Podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores independientes o por cuenta propia como ejidatarios, costureras, taxistas, servicios de aplicación, artistas en sus diferentes modalidades, entre muchos otros.

Con la reforma aprobada por Diputados se considera flexibilizar las opciones de pago para permitir que el aseguramiento.

Angélica Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados señaló “la reforma que hoy presentamos considera flexibilizar las opciones de pago para permitir que el aseguramiento puede efectuarse con diversas periodicidades a elección del sujeto de aseguramiento, es decir por mes, bimestre, semestre o año, haciendo así asequible el acceso a este derecho”.

Quienes accedan a este nuevo esquema de seguridad social tendrán derecho a los 5 seguros que otorga el IMSS a los trabajadores asalariados.

“Nos encontramos ante la posibilidad de conseguir a plenitud que cualquier mexicana y mexicano, tengan o no una fuente de trabajo fija o que esta no se ajuste a los estándares tradicionales, pueda gozar de atención médica, guarderías, incapacidades, pensión por invalidez, ahorro para el retiro y la vivienda que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social”, detallo la diputada del PAN, Genoveva Huerta, también impulsora de la iniciativa

El Dictamen que reforma la Ley del Seguro Social se envió al Senado para su validación.