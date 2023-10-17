¡Es una trampa! Inapam alerta sobre anuncio de celulares gratis para adultos mayores

¡No caigas! Una nueva estafa está afectando a los adultos mayores a quienes le 'ofrecen' celulares gratuitos a través de internet, esto como parte de un supuesto beneficio de su tarjeta Inapam, pero en realidad es una trampa.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores alertó que identificó un esquema de publicidad en Youtube en el que se promociona un sorteo de 17 mil celulares, todos dirigidos a este grupo poblacional. La leyenda del "nuevo beneficio" expone que todo es cien por ciento gratis.

Los responsables de este engaño inclusive utilizan una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, así como el logotipo oficial del Inapam, la cual no se aprobó para esos fines.

Piden a adultos mayores no caer en engaños

El Inapam exhortó a la población a no dejarse engañar por la información que se publicó en Youtube e insistió en que no se trata de una promoción, nuevo beneficio o incluso algún sorteo elaborado por el organismo.

"La información del Inapam que se publicó en Youtube es falsa, no se autorizó el uso de imagen institucional para estos fines", alertó en redes sociales.

Requisitos para tramitar la tarjeta Inapam 2023

La tarjeta Inapam otorga una serie de descuentos y beneficios en materia de salud, alimentación, transporte, hogar, asesoría y servicios legales, educación, entre otros.

Si una persona recientemente cumplió los 60 años de edad puede solicitar esta tarjeta que lo identificará en más de 100 establecimientos. Los requisitos para obtener el plástico, según el gobierno de México, son los siguientes:



Acta de nacimiento.

Documento de Identificación vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses de antigüedad) o constancia de residencia de la autoridad local.

El trámite se realiza de forma presencial en los módulos de afiliación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y es completamente gratuito.