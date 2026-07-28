Sale a luz video del fisicoculturista acusado de matar a sus padres; este fue el mensaje que grabó en Puebla

El fisicoculturista y entrenador, identificado como Ángel “N”, fue detenido luego de ser señalado como el presunto responsable del asesinato de sus padres en San Pedro Cholula, Puebla.

En la agresión, se reporta que también dejó con heridas graves a su hermanito menor, sin que hasta el momento se sepa el motivo que orilló a Angel “N” a cometer el atroz crimen.

Pero en redes sociales ya ha comenzado a circular un video del supuesto responsable que ha llamado la atención por la falta de coherencia en sus palabras.

Difunden video del fisicoculturista acusado de asesinar a sus padres en Puebla

En el video, Ángel dirige un mensaje a las personas que, según sus palabras, "de verdad crean" en él y en Jesucristo. Durante el video pide que no le envíen comida y, en cambio, solicita que quienes lo apoyen acudan a su casa y pregunten dónde pueden vivir.

"A las personas que de verdad crean en mí, que crean en Jesucristo, pueden venir aquí a mi casa a tocar, no me manden nada de comida… pregúntenme dónde pueden vivir… porque sí es Cristo, pero no solo nos dio alimento espiritual, sino casas y comida".

Después agrega: "Todos los que me estén viendo tienen que meterse a una de las casas de la zona de Puebla, Cholula, anexas, México, Canadá, Perú, Guatemala, Honduras, Venezuela, Inglaterra, Montevideo".

Aunque no habla de cometer el crimen y únicamente hace referencias religiosas sin sentido, medios locales informaron que, tras su detención, habría dicho que actuó por un supuesto "mandato divino".

Así ocurrió el multihomicidio en Puebla; hermanito permanece grave

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula, durante la madrugada del domingo 26 de julio de 2026 se recibió un reporte ciudadano sobre un hombre con comportamiento agresivo dentro de un fraccionamiento ubicado en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

Al llegar, los policías localizaron a tres personas con heridas bastante profundas, y a pesar de que paramédicos intentaron auxiliarlos, dos de ellas ya no contaban con signos vitales. Mientras que, el menor de edad fue trasladaoa a un hospital para recibir atención médica urgente.

Tras un operativo, Ángel fue detenido por su probable participación en los delitos de homicidio y lesiones, quedando a disposición de la autoridad ministerial.

¿Quién es Ángel, el fisicoculturista señalado por el crimen?

Antes de su detención, el sujeto era conocido en la zona como entrenador de gimnasio y fisicoculturista. En sus redes sociales compartía rutinas de entrenamiento, mensajes de motivación e invitaciones para que otras personas alcanzaran sus metas deportivas.

Ha trascendido que presuntamente enfrentaba problemas de adicciones, principalmente relacionados con el consumo de cristal. Dicha información ya forma parte de las líneas de investigación, aunque las autoridades aún no han confirmado si existe una relación directa con el crimen.

