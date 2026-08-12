Capos, pilotos y hasta economistas: Ellos son los narcotraficantes que terminaron una carrera universitaria

La imagen del capo sin estudios no aplica para todos. A lo largo de la historia del narcotráfico en México aparecen personajes que pasaron por universidades, obtuvieron preparación profesional o incluso buscaron especializarse antes de entrar de lleno al mundo criminal.

Uno de los casos más conocidos es el de Eduardo Arellano Félix, “El Doctor”, quien estudió Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara y posteriormente realizó una especialidad en cardiología. Su formación incluso quedó reflejada en el apodo con el que fue identificado durante años.

¿Quién fue el narco que estudió Contaduría en la UNAM?

Jesús Reynaldo Zambada García, “El Rey”, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, también tuvo un paso por las aulas. Estudió Contaduría en la UNAM, aunque terminó abandonando esa ruta para incorporarse a las actividades del Cártel de Sinaloa.

Su perfil terminó siendo muy distinto al de un contador, llegó a ocupar un papel relevante dentro de la organización y, de acuerdo con reportes periodísticos, controló operaciones del grupo criminal en el Valle de México.

¿Qué estudió Enedina Arellano Félix?

Enedina Arellano Félix representa otro de los casos llamativos. La integrante de la familia que encabezó el Cártel de Tijuana estudió Contaduría en una universidad de Guadalajara.

Su conocimiento financiero habría sido especialmente útil para las tareas que desarrolló dentro de la organización, relacionadas con la administración y el manejo de recursos. Investigaciones periodísticas la ubican como una de las principales figuras financieras del grupo.

Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, también cursó Medicina y obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Así, dentro de una misma familia vinculada con el narcotráfico aparecen al menos dos hermanos que tuvieron formación médica y una hermana con estudios contables.

¿Qué pasó con los narcotraficantes que quisieron ser pilotos?

En generaciones más recientes también aparecen historias relacionadas con la aviación. Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, llegó a estudiar Comercio Internacional, aunque abandonó la carrera después de unos meses. También tenía el objetivo de convertirse en piloto y practicó maniobras de vuelo, pero finalmente su padre le impidió formalizar su preparación como aviador por razones de seguridad.

En otro caso, autoridades bolivianas aseguraron que Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, viajó a Bolivia para estudiar pilotaje. Sin embargo, aquella versión nunca fue confirmada, por lo que se desconoce si fue un rumor.

¿El perfil académico influye en el reclutamiento del narcotráfico?

Tener una carrera universitaria no significa que esos conocimientos se hayan utilizado directamente para delinquir. En algunos casos, los estudios quedaron inconclusos; en otros, los personajes sí terminaron una profesión antes de involucrarse en organizaciones criminales.

Lo que sí muestran estos casos es que el crimen organizado también ha incorporado perfiles con conocimientos de contabilidad, medicina, administración, logística, ingeniería y otras áreas.