Fuerte incendio en Azcapotzalco moviliza a vecinos y cuerpos de emergencia

Un fuerte incendio se registró dentro de un inmueble de tres pisos, ubicado en la intersección de Calle Nueve y Calle 22, en la colonia Aldana de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX) lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y vecinos de la zona.

— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2025