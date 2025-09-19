Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Fuerte incendio en Azcapotzalco moviliza a vecinos y cuerpos de emergencia

Un fuerte incendio en la colonia Aldana, Azcapotzalco, movilizó a vecinos y autoridades; bomberos lograron controlar el fuego en un inmueble de tres pisos.

Incendio en colonia Aldana, Azcapotzalco: bomberos controlan el fuego en inmueble
Incendio en colonia Aldana, Azcapotzalco: bomberos controlan el fuego en inmueble|Especial
Notas
Seguridad
Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Antonio Huitzil

Compartir nota

Un fuerte incendio se registró dentro de un inmueble de tres pisos, ubicado en la intersección de Calle Nueve y Calle 22, en la colonia Aldana de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX) lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y vecinos de la zona.

CDMXAccidentes en México

Notas