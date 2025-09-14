Pánico en Las Choapas: Tienda departamental arde en llamas en Veracruz; hay 7 heridos

Un fuerte incendio registrado en una tienda departamental, ubicada en el centro del municipio de Las Choapas, Veracruz, dejó como saldo preliminar siete personas lesionadas.

Ante la densa columna de humo, cuerpos de emergencia se movilizaron para ayudar a las personas que presentaron quemaduras graves, luego del colapso de una parte del techo.

VIDEOS: Trabajadores escapan por el techo tras incendio en tienda de Las Choapas

En redes sociales se difundieron videos donde se ve como los empleados se brincan del techo para poder salvar sus vidas, todo mientras el humo negro se expande.

En otras imágenes compartidas se puede ver como las llamas salen de la fachada, mientras el caos se viven en los puestos aledaños.

Los primeros reportes indican que el siniestro comenzó alrededor del mediodía por razones desconocidas, por lo que bomberos y personal de Protección Civil acudieron al sitio para controlar las llamas y evacuar a clientes y trabajadores.

#Regional | Circula en redes la manera en que empleados de Coppel de Las Choapas lograron salir de la tienda durante el incendio. pic.twitter.com/5cXrXytQk6 — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) September 13, 2025

¿Cuántos heridos dejó el incendio en Las Choapas?

Aunque en un primer momento se reportaron 2 heridos de gravedad, más tarde se dio a conocer que el saldo aumentó a 7 personas lesionadas, algunas con quemaduras graves.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Dr. Pedro Coronel Pérez, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Por su parte, las autoridades confirmaron que se llevará a cabo una investigación para determinar las causas del incendio y evaluar los daños estructurales del inmueble.

Tienda departamental informa sobre los lesionados tras incendio en Veracruz

La propia empresa emitió un comunicado oficial donde confirma que siete personas resultaron heridas, incluyendo miembros de su equipo de trabajo.

Además, señaló que está brindando acompañamiento a los afectados y a sus familias, asegurando atención médica y apoyo emocional durante la recuperación.

La empresa reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes.

Mientras que, autoridades de Las Choapas hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse alejados del área afectada, evitar la circulación cerca del centro y acatar todas las indicaciones de Protección Civil y bomberos. A

