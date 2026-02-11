Madrugada mortal: Muere pareja junto a sus 3 hijos tras incendio en Chilpancingo, Guerrero

Chilpancingo, Guerrero amaneció de luto tras un incendio ocurrido durante la madrugada de este martes, en el que cinco integrantes de una misma familia perdieron la vida, entre ellos tres menores de edad. El siniestro se registró en una vivienda construida con material y madera, la cual fue consumida por el fuego en cuestión de minutos.

Los hechos ocurrieron entre las 4:00 y 5:00 de la mañana, horario en el que vecinos alertaron a las autoridades sobre el incendio. Al arribar los cuerpos de emergencia, las llamas ya habían envuelto gran parte del inmueble, lo que dificultó las labores de rescate.

Víctimas murieron por asfixia en Chilpancingo, confirma Protección Civil

De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación de Protección Civil de Chilpancingo, en el lugar fueron localizados cinco cuerpos, correspondientes a tres menores de edad y dos adultos, quienes presuntamente murieron por asfixia provocada por la inhalación de humo.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como tres menores de aproximadamente 7 u 8 años, 13 y 17 años, así como el padre de 51 años y la madre de alrededor de 40 años. Las autoridades señalaron que todos los integrantes de la familia se encontraban dentro de la vivienda al momento del incendio .

Una menor fue rescatada con vida, pero no sobrevivió al incendio

Durante las labores de auxilio, una menor fue localizada con vida y trasladada de inmediato en ambulancia para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, la menor no resistió, ya que el humo había afectado gravemente sus vías respiratorias.

Protección Civil informó que los trabajos para sofocar el incendio y realizar las labores de rescate se extendieron por cerca de 40 minutos, aunque nada pudo hacerse para salvar a la familia.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes realizaron el reconocimiento del terreno y comenzaron con los peritajes para determinar el origen del fuego.

🔴#FGEGuerrero investiga incendio ocurrido en un domicilio en Chilpancingo



Chilpancingo, Gro., a 10 de febrero de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación derivado de un incendio ocurrido en un domicilio ubicado en la… pic.twitter.com/1m0ucr8Eb2 — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) February 10, 2026

De manera preliminar, autoridades de Protección Civil señalaron que no existen indicios de que el incendio haya sido provocado, ya que no se detectaron olores ni rastros de acelerantes u otros elementos que sugieran una acción intencional.

“No hay rastros de que haya sido provocado, no se perciben acelerantes ni otros indicios; todo apunta a un desafortunado accidente”, señalaron las autoridades.

La Fiscalía estatal confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del incendio y determinar con precisión cómo se originó el siniestro que cobró la vida de cinco personas.