Tragedia en Kenia: avión con turistas europeos se estrella y deja 11 muertos

Un avión ligero, con diez turistas a bordo, se estrelló poco después de su despegue mientras iba rumbo a la zona turística de Maasai Mara, en Kenia.

Avión con turistas europeos se estrella en Kenia: todos los pasajeros murieron
La aerolínea, Mombasa Air Safari, informó que el avión transportaba 10 pasajeros: ocho húngaros y dos alemanes. El capitán era keniano.|Reuters
Escrito por: Arturo Engels
Un avión que transportaba turistas extranjeros se estrelló durante la mañana de este martes 28 de octubre de 2025 en Kwale, una localidad costera al sur de Kenia, provocando la muerte de las 11 personas que iban a bordo, según confirmaron las autoridades locales, además de la aerolínea Mombasa Air Safari.

Este siniestro tuvo lugar cerca de la costa del océano Índico, alrededor de las 08:30 hora local, cuando la aeronave, que había despegado poco antes de un aeródromo turístico, perdió el control y se precipitó a tierra, generando una explosión visible a varios kilómetros de distancia.

Accidente aéreo en Kenia: ¿qué pasó con el avión en la localidad de Kwale?

Conforme a la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA), el avión ligero se dirigía hacia la popular zona turística de Maasai Mara, uno de los destinos de safari más visitados del país. Equipos de rescate, bomberos, además de la policía regional, acudieron al lugar del siniestro, pero no se hallaron sobrevivientes.

En un comunicado oficial, Mombasa Air Safari informó que el avión transportaba a 10 pasajeros, además de un piloto. Entre ellos, ocho eran turistas de Hungría, dos de Alemania y el capitán era keniano.

Respecto de este nuevo accidente aéreo, se señaló: “Con profundo pesar confirmamos que no hubo sobrevivientes. Nuestros pensamientos están con las familias y amigos de las víctimas”, expresó la aerolínea en un comunicado difundido a medios internacionales.

Las autoridades diplomáticas de Hungría y Alemania ya fueron notificadas acerca de esta tragedia aérea, mientras que la Embajada de Hungría en Nairobi coordina la repatriación de los cuerpos, además de la atención a los familiares.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia señaló que se ha abierto una investigación oficial para determinar las causas del accidente aéreo. Testigos en la zona reportaron que el avión emitía un ruido extraño antes de caer, lo que podría apuntar a una falla mecánica o pérdida de potencia; sin embargo, los expertos aún analizan los restos de la aeronave para establecer la secuencia exacta del siniestro.

Cabe decir que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en Kenia, y esta tragedia reabre el debate acerca de la seguridad aérea en vuelos turísticos; ¿qué medidas podrían evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro?

