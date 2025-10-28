Tragedia en Kenia: avión con turistas europeos se estrella y deja 11 muertos

Un avión que transportaba turistas extranjeros se estrelló durante la mañana de este martes 28 de octubre de 2025 en Kwale, una localidad costera al sur de Kenia, provocando la muerte de las 11 personas que iban a bordo, según confirmaron las autoridades locales, además de la aerolínea Mombasa Air Safari.

Este siniestro tuvo lugar cerca de la costa del océano Índico, alrededor de las 08:30 hora local, cuando la aeronave, que había despegado poco antes de un aeródromo turístico, perdió el control y se precipitó a tierra, generando una explosión visible a varios kilómetros de distancia.

Today: a Cessna 208 crashed in Kwale (Kenya). All 11 aboard died. Aircraft was operated by Mombasa Air Safari [Registration "5Y-CCA"] was operating a tourism flight. Source @AviationSafety pic.twitter.com/KYZWn4N1xV — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) October 28, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Pánico en Turquía: así se vivió el sismo de 6.1 que causó daños en Balikesir| VIDEO

Accidente aéreo en Kenia: ¿qué pasó con el avión en la localidad de Kwale?

Conforme a la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA), el avión ligero se dirigía hacia la popular zona turística de Maasai Mara, uno de los destinos de safari más visitados del país. Equipos de rescate, bomberos, además de la policía regional, acudieron al lugar del siniestro, pero no se hallaron sobrevivientes.

En un comunicado oficial, Mombasa Air Safari informó que el avión transportaba a 10 pasajeros, además de un piloto. Entre ellos, ocho eran turistas de Hungría, dos de Alemania y el capitán era keniano.

A light aircraft carrying tourists to the Maasai Mara National Reserve crashed shortly after takeoff from Diani. Authorities confirm there are no survivors.



The airline, Mombasa Air Safari, states 11 people were on board: eight Hungarians, two Germans, and the Kenyan pilot. pic.twitter.com/9RDBGUVXz4 — TRR NEWS (@trrnewsng) October 28, 2025

Respecto de este nuevo accidente aéreo, se señaló: “Con profundo pesar confirmamos que no hubo sobrevivientes. Nuestros pensamientos están con las familias y amigos de las víctimas”, expresó la aerolínea en un comunicado difundido a medios internacionales.

Las autoridades diplomáticas de Hungría y Alemania ya fueron notificadas acerca de esta tragedia aérea, mientras que la Embajada de Hungría en Nairobi coordina la repatriación de los cuerpos, además de la atención a los familiares.

A plane crash killed 11 people, mostly foreign tourists, in Kenya’s coastal region of Kwale on Tuesday.



The airline, Mombasa Air Safari, said in a statement that eight Hungarian and two German passengers were onboard, and that the Kenyan pilot was also killed. pic.twitter.com/BXfdcGELr9 — The Associated Press (@AP) October 28, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Pánico en el aire: incendio en aeropuerto provoca suspensión total de vuelos en Bangladesh | VIDEO

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia señaló que se ha abierto una investigación oficial para determinar las causas del accidente aéreo. Testigos en la zona reportaron que el avión emitía un ruido extraño antes de caer, lo que podría apuntar a una falla mecánica o pérdida de potencia; sin embargo, los expertos aún analizan los restos de la aeronave para establecer la secuencia exacta del siniestro.

Cabe decir que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos en Kenia, y esta tragedia reabre el debate acerca de la seguridad aérea en vuelos turísticos; ¿qué medidas podrían evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro?

