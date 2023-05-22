Mueren 19 estudiantes durante un incendio en Guyana

Un incendio mató a 19 estudiantes de una escuela de Guyana esta madrugada, las llamas destruyeron el dormitorio donde varios estudiantes, principalmente niñas, descansaban.

De acuerdo con bomberos, el fuego inició minutos después de la medianoche en el edificio de dormitorios de esta escuela secundaria que funciona como internado, institución que se ubica en la ciudad sureña de Mahdia, a 320 kilómetros de Georgetown, la capital de Guyana.

Autoridades señalaron que 14 estudiantes murieron en el lugar, mientras que los otros cinco fallecieron en el hospital, el incendio dejó decenas de heridos, dos se encuentran en estado crítico, cuatro tienen heridas graves, 15 están bajo observación, mientras que seis fueron trasladados a Georgetown, para que reciban tratamiento.

Cuando los bomberos llegaron, el edificio estaba envuelto en llamas, sin embargo lograron abrir un hoyo en uno de los muros y pusieron a salvo a 20 estudiantes.

Las investigaciones han iniciado

Autoridades de Guyana señalaron que la policía ha iniciado las investigaciones correspondientes con las cuales determinará con certeza qué fue lo que inició el incendio y que cuando tengan información se dará conocer, esto con el fin de evitar especulaciones.

Fueron desplegados cinco aviones para apoyar a los bomberos desde el aire, sin embargo fue un desafío para los pilotos de las aeronaves en medio de tormentas eléctricas.

Un internado que ayudaba a comunidades indígenas

Este internado ayuda a los pobladores de las aldeas más lejanas, en su mayoría, son indígenas, los estudiantes que acuden son hombres y mujeres de 12 a 18 años de edad.

Funcionarios del gobierno como el Primer Ministro de Guyana, Mark Phillips, el Ministro de Educación, Priya Manickchand y el Ministro del Interior, Robeson Benn, acudieron a los hospitales donde atienden a los estudiantes heridos y además hablaron con familiares

Además lanzaron un plan de acción de emergencia médica a gran escala y enviaron sus condolencias y oraciones por las víctimas, sus familias y sus comunidades.