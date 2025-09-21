Fuerte incendio en fábrica de pinturas desató emergencia en Los Reyes La Paz, Edomex: VIDEO

Una alerta de última hora por un fuerte incendio en una fábrica de pinturas, ubicada en la zona de Los Reyes La Paz, Edomex, generó caos y momentos de pánico e incertidumbre.

Incendio en fábrica de pinturas alerta a cuerpos de emergencia del Edomex y CDMX

El siniestro, que comenzó la tarde de este domingo 21 de septiembre en la colonia Jardín de los Reyes, sobre el Camino de la Cantera, muy cerca de la carretera federal México-Puebla, provocó una gran columna de humo visible desde varios puntos, mientras que la emergencia movilizó de inmediato a cuerpos de rescate en los límites con la alcaldía Iztapalapa y Chimalhuacán.

En la zona se desplegó un amplio operativo de seguridad que incluyó a Bomberos del Edomex y la CDMX, la Guardia Nacional, autoridades municipales y servicios de Protección Civil, quienes acordonaron el área y cerraron la circulación vehicular en varios accesos.

La prioridad de los cuerpos de emergencia fue evitar la propagación del fuego hacia dos gaseras ubicadas presuntamente en las inmediaciones, lo que incrementaba el riesgo de explosiones.

“Colaboramos con bomberos del Estado de México para atender un incendio en una bodega de pinturas en el municipio de Los Reyes. En ruta personal y unidades de las estaciones Tláhuac e Iztapalapa”, explicó a través de sus redes sociales el jefe vulcano.

🚨 Fuerte incendio en carretera



Reportan fuego activo en el km 18 de la vía Los Reyes–Texcoco, camino a la mina y cantera, entre Iztapalapa y Chimalhuacán.



Autoridades atienden la emergencia.



Vía: @tritonazteca11 pic.twitter.com/7bphekb9lO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2025

De acuerdo con los primeros informes, las labores para sofocar el fuego enfrentaron complicaciones debido a lo estrecho de las calles, lo que impidió que las pipas de agua ingresaran directamente al área afectada.

Los bomberos tuvieron que atacar el incendio desde calles eledañas, lanzando potentes chorros de agua que lograron disminuir de manera considerable las llamas y la nube de humo negro que se extendía por la zona.

🚨#AlertaADN



Se informa que el incendio en Los Reyes la Paz, Edomex, ocurre en una fábrica de pinturas; no hay reporte de lesionados al momento pic.twitter.com/mrS1uxT9im — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 21, 2025

Posteriormente, a pesar de lo delicado del siniestro, el fuego fue controlado y hasta el momento ya no representa un peligro latente para las zonas aledañas.

El incidente provocó alarma en la zona habitacional aledaña y mantuvo en vilo a los vecinos que permanecieron atentos a las indicaciones de las autoridades.