Arde tarimera en Cuautitlán Izcalli: Incendio consume torres de madera que invadían la calle del Edomex

La mañana de este domingo 5 de abril en Cuautitlán Izcalli, Edomex, se sacudió por la llamas de un incendio.

Una tarimera, instalada a orillas de la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, se convirtió en el centro de una emergencia que movilizó a varios cuerpos de rescate.

El siniestro, ocurrido a la altura del pueblo de Santa Bárbara, levantó enormes lenguas de fuego que se alcanzaban a ver desde varios puntos del municipio.

🚨 INCENDIO EN TARIMERA



Un fuerte incendio🔥🔥🔥 se registra en una tarimera ubicada sobre la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, a la altura del pueblo de Santa Bárbara, en #Cuautitlán #Izcalli.



🚒 En la zona ya se encuentran laborando los equipos de emergencia.🚨 pic.twitter.com/7s8LxRxpix — VIALIDAD CDMX (@AlejandraJ57690) April 5, 2026

Incendio en tarimera de Cuautitlán

Las llamas arrasaron rápidamente con torres de tarimas que estaban colocadas de forma irregular sobre la vía pública. Estas estructuras de madera facilitaron la propagación del incendio.

Habitantes denunciaron que tarimas invadían las calles de Cuautitlán

Más allá del accidente, los habitantes de Santa Bárbara ya habían mostrado indignación, ¿por qué?. No es la primera vez que denuncian que las tarimeras de la zona invaden las aceras y obligan a los peatones a bajarse a la carretera para poder caminar.

Vecinos ya habían reclamado sobre la situación y a pesar de las diversas quejas, aseguran que las autoridades municipales de Izcalli han hecho poco o nada para liberar el paso y regular estos negocios.

Bomberos de Teoloyucan llegan a sofocar el incendio

Al lugar de los hechos arribaron Bomberos de Teoloyucan, quienes trabajaron codo a codo para rodear el fuego y evitar que alcanzara viviendas o bodegas cercanas.

Fue una labor intensa de poco más de una hora, donde el agua y las maniobras de remoción de escombros fueron clave para bajar la intensidad del humo negro que cubrió el cielo de la zona norte del Valle de México.

#INCENDIO EN #TARIMERA EN LA #COLONIA #SANTABÁRBARA...



Se registró el incendio en una tarimera en la carretera Cuautitlán-Teoloyucan a la altura de Puente Grande. #bomberos de #cuautitlánIzcalli laborando en el lugar. pic.twitter.com/deZvNRrQNn — Charly Noticias (@CharlyNoticias_) April 5, 2026

¿Hubo heridos durante el incendio en la carretera de Cuautitlán-Teoloyucan?

Afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso de las imágenes que circularon en redes sociales, los servicios de emergencia confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas.

El personal de la tarimera y los vecinos alcanzaron a ponerse a salvo antes de que el calor fuera insoportable.

¿Qué provocó el incendio en la tarimera?

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron el inicio del incendio.

La urgencia en la comunidad de Cuautitlán Izcalli es que el ayuntamiento ponga orden en la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, antes de que ocurra un accidente más grave.