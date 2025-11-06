¡Héroe entre las llamas! Rescatan a dos gatitos durante incendio en bodega de mascotas en Morelos, CDMX

¡Tremendo susto en la CDMX! Un gatito logró ser rescatado durante un grave incendio en una bodega de mascotas, ubicada en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza; no se reportan heridos.

El siniestro se reportó durante las primeras horas de este 6 de noviembre 2025. Actualmente las llamas, que alcanzaron algunos metros de altura, ya fueron controladas.

"Eran nuestras mascotas": Así fue el rescate de los dos gatitos en incendio en la Morelos

El rescate del gatito fue realizado por Eduardo García, un empleado d la bodega para mascotas, que aprovecho el momento en el que los bomberos abrieron la puerta del lugar para controlar las llamas, cuando él aprovecho para ingresar y salvar a los dos gatitos.

"Sacamos dos gatitos que eran nuestras mascotas", contó Eduardo para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

El incendio provocó la pérdida de varios productos como aserrín, camas de maíz, transportadoras de perros, entre otras cosas. Lamentablemente, no lograron salvar algunos artículos, por lo que Eduardo, asegura que fue pérdida total.

#CDMX | Eduardo García, empleado del lugar, rescató un gato del incendio de la bodega de productos de venta para mascotas en la colonia Morelos. No hubo heridos.



Un corto circuito en un transformador posible causa del siniestro.



El reporte es de @isidrocorro. pic.twitter.com/5eAOoxdu5t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 6, 2025

¡Saldo blanco! Incendio en bodega de mascotas no deja personas heridas

Por su parte, Alejandro Augusto Martínez, Director Operativo del Cuerpo de Bomberos, aseguró que el incendió provocó la pérdida de más de 3 bodegas que se encontraban dentro del lugar. Se confirmó que no hay personas heridas.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio en la bodega de mascotas en la Venustiano Carranza; sin embargo, testigos y empleadores aseguran que fue por un corto circuito.

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.