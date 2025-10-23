Momentos de tensión se vivieron durante la pasada noche en el Periférico Sur de Tlaquepaque, cuando un tráiler cargado con cientos de litros de tequila se incendió a la altura de la colonia Toluquilla, provocando pánico entre automovilistas, además de un severo congestionamiento vial que se extendió por más de una hora y media.

¿Qué pasó en Periférico Sur de Tlaquepaque?

De acuerdo con reportes de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, el incendio se registró a la altura del camino al panteón, donde la pesada unidad comenzó a arder hasta quedar completamente envuelta en llamas. Los conductores intentaron evitar la zona, algunos incluso brincaron el camellón para escapar del siniestro.

Los bomberos efectuaron maniobras para sofocar el incendio, enfriar el camión y abrir la caja, que también presentaba conatos de fuego. En su interior se encontraban contenedores con tequila, los cuales por fortuna no alcanzaron a consumirse totalmente.

Incendio de tráiler con tequila en Tlaquepaque

A pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron personas lesionadas, informaron las autoridades municipales. Sin embargo, el tráfico quedó colapsado en el sentido que va de López Mateos a la carretera a Chapala, generando una fila de vehículos que se extendió por varios kilómetros.

Las causas del incendio aún son desconocidas, aunque se presume una falla mecánica como posible origen. Las labores de limpieza y retiro de la unidad se prolongaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Mujer herida tras ataque a balazos en Tonalá

Una mujer de 60 años resultó lesionada tras ser agredida a balazos en la colonia Villas de Oriente, en el municipio de Tonalá. De acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública, la víctima llegó por su propio pie a un casino ubicado sobre la avenida Patria pidiendo ayuda. Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que presentaba una herida leve por rozón de bala en la mano derecha.

La mujer relató que caminaba cerca de una plaza comercial cuando escuchó varias detonaciones y sintió el impacto. No pudo identificar a los responsables, quienes escaparon sin dejar rastro.

Asalto violento en Guadalajara deja un hombre baleado

En otro hecho, un hombre baleado llegó herido al hospital privado ubicado en avenida 8 de Julio y Longinos Cadena, en la colonia Polanco, Guadalajara. El afectado explicó a la policía que fue víctima de un asalto en Tlaquepaque, donde sujetos armados lo despojaron de su camioneta y le dispararon antes de huir. Médicos informaron que presenta una herida de bala en el hombro, aunque se encuentra estable y fuera de peligro.

Bebé grave tras caer a una alcantarilla abierta en Tlaquepaque

El hecho más desgarrador ocurrió en la colonia Las Juntitas, también en Tlaquepaque, donde una mujer que caminaba con su hija de ocho meses cayó en una alcantarilla sin tapa.

La pequeña sufrió un trauma craneal severo y fue trasladada en estado crítico a la Cruz Verde Ernesto Arias, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.