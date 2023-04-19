En unos meses India será el país más poblado del mundo; superará a China
Se espera que a mediados de este año, India supere en habitantes a China y se convierta en el país más poblado del mundo por primera vez en décadas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que en los próximos meses India se convertirá en el país más poblado del mundo, superando por primera vez a China, de acuerdo con el informe del Fondo de Población.
De acuerdo con los indicadores demográficos del Informe sobre el estado de la población mundial, este año India tendrá 1.428.6 millones de habitantes, superando por 2.9 mil a China que tendrá una población de 1.425.7 millones.
China se ha posicionado como el país más poblado del planeta por lo menos desde 1950, en segundo lugar está India; la población de ambos países conforman un tercio de los 8 billones de habitantes en el mundo.
The world population is at 8 billion.— UNFPA (@UNFPA) April 19, 2023
Are there too many people? Too few?
These are the wrong questions.
See how becoming #8BillionStrong opens humanity to infinite possibilities and why @UNFPA is making a case for rights and choices: https://t.co/YCtXGZuPJK#GlobalGoals pic.twitter.com/PlGvV39mAg
¿Cuándo superará India a China como el país más poblado?
Se espera que a mediados de este 2023 India supere en número de habitantes a China, una previnsión que no se esperaba hasta dentro de unas décadas; sin embargo, debido a la caída en la tasa de nacimientos en China, este proceso se adelantó varios años.
¿Por qué disminuyó la población en China?
Desde la década de 1980, la población de China ha disminuido debido a varios factores, pero principalmente a la política de un hijo único implementada en ese año y que actualmente se está viendo los efectos.
Durante más de 35 años, la parejas estuvieron limitadas a tener un solo hijo para frenar el crecimiento de la población, las mujeres que se embarazaban por segunda vez eran sometidas a abortos forzados, multas y desalojos.
Demographic trends are global.— Dubravka Suica (@dubravkasuica) April 19, 2023
Depopulation & ageing are two intertwined factors that are heavily affecting the future of 🇪🇺 & beyond.
Today at the #8BillionStrong event with @Atayeshe, hosted by @FriendsofEurope. Congratulations to @UNFPA on State of World Population report! pic.twitter.com/QRYl51HG1d
No obstante, actualmente China busca que las parejas tengan más hijos debido al descenso de su población, incluso el gobierno ofrece incendios para que las parejas decidan tener hijos.
¿Cuáles son los países más poblados del mundo?
Además de China e India que superan por mucho al resto de las naciones, estos son los países con más población:
India 1 428 627 666
China 1 425 671 353
Estados Unidos 339 996 567
Indonesia 277 534 118
Pakistán 240 485 666
Nigeria 223 804 636
Brasil 216 422 450
Bangladés 172 954 325
Rusia 144 444 360
México 128 455 563