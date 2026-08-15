Detienen en Venustiano Carranza a “El Furby”, presunto integrante de La Unión Tepito

Autoridades detuvieron a Rodrigo N, alias "El Furby", presunto integrante de La Unión Tepito junto con otras tres personas en calles de la alcaldía Venustiano Carranza luego de un presunto robo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron la detención de "El Furby", en el cruce de Benjamín Argumedo y Rueda Quijano, en la colonia Revolución.

El momento de la detención ocurrió luego de que dos jóvenes solicitaron apoyo a los policías y señalaron a un grupo de hombres que se alejaba del lugar quienes supuestamente los habrían amenazado con armas de fuego para quitarles sus pertenencias.

"El Furby" y tres más intentaron huir

Al momento de ubicarlos, las autoridades les indicaron que se detuvieran logrando cerrarles el paso y detenerlos, pero los presuntos criminales intentaron escapar en sus vehículos motorizados.

Al efectuar la revisión preventiva de los individuos que intentaron escapar, los uniformados de la SSC de la Ciudad de México les aseguraron dos armas de fuego cortas, seis cartuchos útiles, dinero en efectivo y siete teléfonos celulares.

Posteriormente, todos los involucrados quedaron bajo custodia policial para ser presentados ante la autoridad ministerial correspondiente. Será dicho agente del Ministerio Público el encargado de definir la situación jurídica de los detenidos conforme a las investigaciones.

"El Furby" está relacionado con una agresión a balazos

De acuerdo con las autoridades, Rodrigo "N" estaría vinculado con un ataque armado perpetrado el pasado 30 de abril dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante dicho acontecimiento violento, una persona del sexo masculino sufrió diversas heridas a consecuencia de los impactos de bala recibidos.

A raíz de esta agresión, la víctima requirió de su traslado urgente hacia un centro hospitalario para recibir la atención médica especializada indispensable.