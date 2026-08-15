¿Algún policía de Ecatepec o servidor público te pidió una mordida para algún trámite en el Estado de México? Si quieres proceder contra ellos y que haya una sanción, ahora podrás hacerlo a través de tu celular.

El gobierno municipal lanzó una plataforma llamada "Ecatepec Sin Mordidas", en la que podrás presentar una queja para que el funcionario en cuestión sea sancionado por pedirte dinero.

¿Cómo denunciar una mordida de un servidor público en Ecatepec?

Para levantar tu denuncia, deberás entrar al sitio https://sinmordidas.ecatepec.gob.mx/ desde tu celular o computadora. En el sitio tendrás que dar clic en el apartado "Presentar denuncia" y elegir qué delito ocurrió.

Luego de seleccionar alguna de estas opciones, colocarás un correo electrónico al cual se enviará un código para continuar con el trámite.

Deberás dejar tus datos, pero el nombre y el teléfono serán opcionales. Asimismo, habrá que describir los hechos y, una vez que los envías, recibirás un folio y una clave privada para dar seguimiento a tu caso.

Delitos que podrás denunciar en nueva plataforma de Ecatepec

Como parte de las opciones, el sistema que se habilitó permitirá a las víctimas elegir una lista de delitos para reportar, pero en caso de que alguno de ellos no esté, los ciudadanos podrán seleccionar la que más se aproxime y el Órgano Interno de Control Municipal revisará la denuncia y determinará lo correspondiente.

Los delitos que pueden ser denunciados en el sitio "Ecatepec Sin Mordidas" son los siguientes:



Solicitud de dinero, regalo o beneficio

Desvío o uso indebido de recursos públicos

Tráfico de influencias o favoritismo

Abuso de autoridad

Incumplimiento u omisión de funciones

Uso indebido de información o documentos

¿Cómo presentar una denuncia ante la Fiscalía del Edomex?

Toma en cuenta que también puedes presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) o en cualquier ministerio público de la zona donde vives o en línea.

La Fiscalía del Edomex brinda la opción de hacer una predencunia por internet para proporcionar los datos de los hechos y así ser canalizado a una autoridad correspondiente, lo cual puedes hacer en el sitio https://www.fiscaliaedomex.gob.mx/